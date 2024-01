Jean-Marc Fortin: “C’è un grosso problema con Prodrive”

“Che mucchio di stronzi!” Le foto di Sébastien Loeb molto arrabbiato alle prese con Fabien Lorquin per cambiare una ruota della sua Hunter sono diventate virali. Raramente abbiamo visto un alsaziano allo stremo dei nervi.

Questo mercoledì hanno perso tempo prezioso a causa di cose stupide che possono essere attribuite solo al loro team Prodrive. Il martinetto idraulico è fuori servizio quando il danno è noto al team così come lo scarico del carico, il che è molto poco professionale da parte di un team che in un passato non troppo lontano è quasi arrivato alla Formula 1. ““Abbiamo sprecato 15 minuti con qualche grossa stronzata.” Ciclo della Bestia.

Molto doloroso il confronto con Audi e Toyota, dietro le quali troviamo gli esperti team X-Raid e Overdrive. Dopo il caso di Nasser Al-Attiyah, che si pentì profondamente di aver attraversato il canale, questo cominciò a fare molto per gli inglesi. Noi invece sorridiamo di questi ravioli ricorrenti. ““C’è un grosso problema con Prodrive” Ce lo ha detto Jean-Marc Fortin, presidente di Overdrive. “Quello che stanno facendo non va affatto bene. Secondo me sentiremo parlare dei loro errori per molto tempo.

Al campo, una scena attirò la nostra attenzione. Alla conferenza stampa, David Richards era circondato da altri membri della squadra. Ma non Loeb, nel suo angolo con Gerlain Chécheret. Prima della penultima tappa, la coppia Loeb-Lorquin era a soli 13 minuti da Carlos Sainz. In caso di terza medaglia d'argento consecutiva, il quarto d'ora stupidamente sprecato sarebbe pessimo ad Hagenau.