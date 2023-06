Ospite C di France 5, Jean-Luc Reichmann confida il suo fidanzamento con Naghi. Indica “io”. Sebbene alcuni li considerino concorrenti, I due pittori sono vecchi amici.

Jean-Luc Richman si confida nella sua relazione con Nagui

Durante la sua apparizione in C à vous, Jean-Luc Reichmann si è preso il tempo di spiegare il suo rapporto con Nagui e l’amicizia che hanno. Nonostante siano conduttori di giochi di successo e spesso competano per le valutazioni, La compagna Nathalie LeCoultre ha insistito sul rispetto reciproco che condivideva con Nagoe.

Il presentatore di Les 12 coups de midi ha indicato che la loro amicizia risale a più di trentacinque anni.. Questo risale ai tempi del programma “N’oublie pas votre Brosse à dents” condotto da Nagui negli anni ’90. Questa lunga relazione attesta la loro complicità e il sostegno reciproco nel corso della loro carriera.

L’ospite principale di TF1 mette le cose in chiaro

Jean-Luc Richman ha condiviso altre curiosità sulla sua relazione con Nagui durante la sua apparizione in C à vous. Il famoso conduttore di TF1 ha rivelato “Stavo modificando i piccoli biglietti estivi di Nagui di tre parole per una canzone e poi sono diventato la sua voce di commento”. Questa cooperazione ha rafforzato i legami tra di loro.

L’assistente di Zette spiega anche che non c’è animosità tra di loro.. “Non ci odiamo affatto!” disse. Riguardo al suo arrivo improvviso sul set di Don’t Forget the Lyrics, Jean-Luc Richman ha spiegato come è stato organizzato.

Grande sorpresa

La spettatrice Karen, che gli confessa di essere una fan di Nagoe senza conoscerlo, è stata la fonte di questa sorpresa. Ovviamente, L’ospite principale di TF1 è andato sul set dello spettacolo del suo amico. Inoltre, il marito di Melanie Paige non è stato informato in anticipo. Tuttavia, è stato lieto di accoglierlo sul set dei suoi film.

Questi dettagli dimostrano che la loro relazione va oltre la semplice competizione televisiva. Jean-Luc Richman e Nagy hanno sviluppato un’amicizia devota. Successivamente, sono in grado di sostenersi a vicenda nei propri progetti. E così la loro complicità si riflette attraverso questi momenti condivisi e questo tipo di sorprese.