Il caso Pierre Palmed: dopo la sua controversa uscita in una discoteca, l’attore prende il comando

Dopo una certa tregua, il caso di Pierre Palmede è ripreso alla luce delle recenti polemiche. Questa settimana abbiamo appreso, tramite i nostri colleghi di BFM TV, che Pierre Palmede non è più ricoverato a Bordeaux e che il suo controllo giudiziario è stato ridotto. Nel processo, un video di lui in una discoteca è stato condiviso sui social network, ma né Pierre Palmed né il club hanno confermato questa informazione. È emerso anche un secondo video dell’attore: si vede Pierre Palmede con un discorso incoerente.





Per proteggersi da qualsiasi accusa o per impedire al giudice di tornare in questo viaggio al nightclub, Pierre ha preso Palmade decisione difficile: L’attore è andato direttamente all’esame del sangue del medico lunedì. I risultati del test sono inequivocabili: Pierre Palmed non faceva uso di droghe.

Come promemoria, il 10 febbraio 2023, l’auto di Pierre Palmed si è scontrata frontalmente con un’altra. A bordo c’è una famiglia di 4 persone, tra cui un bambino di 6 anni e una donna incinta, il cui bambino non è sopravvissuto. Il comico è risultato positivo alla cocaina e ad altre droghe.