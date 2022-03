JE CRÉE POUR MA SANTÉ – ​​​​PROJET DE MURALE COLLETTIVA

JE CRÉE POUR MA SANTÉ – ​​​​PROJET DE MURALE COLLECTIVE – CISSS de l’Outaouais

Gatineau, il 16 marzo 2022 – La direzione della sanità pubblica del CISSS de l’Outaouais è una proposta in una campagna regionale per il rétablissement des jeunes du secondaire, des centres de formation professionnelle ainsi qu’aux centres d’éducation aux adultes de la région. Celle-ci a été développée puisque les mesures sanitaires mises en place depuis mars 2020 pour proteger la popolazione contro la propagation de la COVID-19 ont mis la santé mentale des jeunes à l’épreuve.

La réalisation de cette campagne, nommée ”Je crée pour ma santé”, a donné l’opportunité aux étudiants de s’exprimer, par l’entremise d’une murale collettivo, sur les moyens utilisés pour faire face aux dlséils aux ont été confrontarsi. En plus de favoriscono la creatività e rafforzano il sentimento d’appartenance à leurs établissements scolaires, i murales rappresentano una miniera di soluzioni ispiratrici e innovatrici qui ont amené i partecipanti all’identificatore des strateux.

In totale, gli studi provenienti da 14 istituzioni scolastiche della regione non partecipano alla creazione di magnifici murales collettivi dans leurs établissements scolaires. Inoltre, facilita la creazione di opere di consiglieri e la promozione della santità, la provenienza della direzione della santità pubblica, l’offerta del luogo per la pianificazione e la realizzazione dei progetti.

La Santé publique est fière d’avoir può collaborare avec les établissements scolaires et tient à féliciter i partecipanti et il personale scolaire ayant pris part à cet esercice.

Voici quelques exemples de ce qui a été réalisé: