Università: Corsi di Salute Mentale offerti agli studenti!

In Galles, gli studenti universitari potranno seguire corsi che aiutano con la loro salute mentale.

Non è sempre facile rivedere e superare gli studi all’università. Le istituzioni lo sanno. E prova a lavorare per aiutare i loro studenti. guida con Questo college è in Galles. Chi fornirà lezioni per aiutare con la salute mentale.

grande novità

Non c’è dubbio che questa novità piacerà. E dare idee ad alcuni. Resta da vedere se tutte le istituzioni del mondo si conformeranno. Da parte del Texas, gli studenti potrebbero non avere diritto a corsi di benessere… ma altri sono altrettanto interessanti.

A patto che tu sia un fan di Harry Styles. Dal momento che un’università proporrà presto un corso sulla storia dell’artista. Dalla sua apparizione in One Direction alla sua carriera da solista… sembra che ci sia molto da dire sull’artista. Gli studenti potranno saperne di più.

Può Da un corso a Naomi Campbell può anche essere fornito. Soprattutto da quando la modella ha recentemente conseguito il dottorato di ricerca a Londra. Diversi anni dopo aver abbandonato gli studi, la bellezza dimostra che tutti possono tornare da lei. E a che età.

E non c’è dubbio che se avesse avuto diritto a corsi di salute mentale, avrebbe potuto laurearsi molto prima. Perché sì, come ti abbiamo detto sopra, Quindi presto vedranno la luce i corsi di formazione sul benessere.

Sono i nostri colleghi di La Dépêche Chi ha pubblicato la notizia? I media hanno riferito che i ricercatori della Swansea University (Galles, Regno Unito) stavano esaminando il problema. Per aiutare i giovani in difficoltà.

Ma concretamente, come andranno questi cicli? Sempre secondo i nostri colleghi, Questa sarà un’unità opzionale. Che aiuterà la mente ma non solo. Aiuterà anche a ottenere punti aggiuntivi. Dove i giovani studiano materie fondamentali. Come una psiche positiva. e altri eso.

La salute mentale al centro dell’università

Questo non è tutto! Saranno anche in grado di concentrarsi su questioni al centro degli interessi dei giovani. Come la preoccupazione ambientale. o disuguaglianza sociale (genere, razza, ecc.). Per quanto riguarda la durata del ciclo, ecco cosa devi sapere.

Questo deve essere fatto per un periodo di cinque settimane presso la rispettiva università. Con 5 ore di video seminari. Ma anche 10 ore di unità di apprendimento. Oltre a 40 ore di studio e attività. Fino alla fine, 45 ore di preparazione alla valutazione.

I funzionari dello studio hanno condiviso come ciò avvantaggia gli studenti. “Il nostro studio è stato condotto durante la pandemia di Covid La capacità delle unità progettate di migliorare il benessere degli studenti. »

Andrew H. Kemp spiega, prima di aggiungere: “Questi risultati sono importanti. Pensare a come il settore dell’istruzione può sostenere il benessere. Insieme ad altre importanti pressioni sociali. Come la crisi climatica”. .

Resta da vedere se la maionese prenderà. E se i giovani sono all’università Come la futura figlia di Angelina Jolie… Troveranno la loro “felicità”. Non c’è motivo per cui non funzionerà. Presto riceveremo risposte a queste domande.