Buon affare Xiaomi Mi 11 Lite 5G: approfitta di un bel 20% di sconto!

Come sappiamo, il mercato della telefonia non è più quello di una volta. C’è da dire che i nuovi produttori se la cavano bene in un settore dominato da Apple e Samsung. Possiamo citare tante aziende famose negli ultimi anni come OnePlus, Honor, Oppo ma soprattutto Xiaomi. azienda molto famosa, Per preparare Xiaomi 12, i cui modelli sono pazzi pazzi. Va detto che il produttore offre qualità/prezzo imbattibile! E oggi ci sono buone notizie poiché Mi 11 Lite 5G sta godendo di un enorme sconto del 20% su Rakuten di seguito.

Nel momento in cui scriviamo, il 9 dicembre alle 22:00 il Mi 11 Lite 5G passa da 399€ a 31.880 EUR Oppure uno sconto del 20%! E non finisce qui: la classe media sfrutta i codici promozionali disponibili su questo è l’indirizzo. Ma cosa offre lo smartphone Xiaomi oltre al 5G? C’è un display AMOLED da 6,55″, SoC Snapdragon 780G, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, batteria da 4250 mAh o persino un triplo sensore di immagine! E se stai cercando buone notizie più potenti dal momento che Anche Mi 11 sta beneficiando di una bella riduzione al momento.