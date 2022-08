Jacques e Thomas Dutronic si fidano della salute di Françoise Hardy: “Mia madre non sta molto bene”

Il padre e il figlio di Dutronc furono ospiti di Audrey Crespo-Mara a dalle sette alle otto su TF1 questa domenica. I due artisti, attualmente in tournée in duo, sono tornati nella salute sempre più fragile di Françoise Hardy (75). “Mia madre non sta bene”, Thomas (49) racconta di sua madre, che soffre di cancro alla gola. “Passare del tempo con lei, non è molto facile. Ci arriviamo. Ma poveretto, non è facile per lei.”

Il figlio continua: “La cosa triste è che non è nemmeno potuta venire a trovarci. Non lo farebbe mai, credo. Guarda molti piccoli film su YouTube che le persone fanno con i loro telefoni”. Jacques Dutronic, l’ex compagno del cantante, ammette che questo tour è stato un’occasione per incontrarsi sul palco, ma anche e prima di tutto per presentare una sorta di regalo a Françoise Hardy. “L’abbiamo fatto per lei. Lo faccio per Thomas, ma è tutto per lei. Penso che la renda felice”.e. “ Papa Dutronic ha anche ammesso di essere stato un piccolo regalo per suo figlio durante la sua infanzia. “Françoise Hardy aveva la frusta. Ho fatto film. Non c’ero molto”, Confessato su TF1. Un’assenza che Thomas Dutronic non ha davvero vissuto. “ io hoHo due genitori meravigliosi, che sono molto belli, molto talentuosi, hanno regalato canzoni meravigliose che tutti amano, conclude. Non mi hai schiacciato così tanto durante la mia infanzia perché ho avuto così tanto amore e ammirazione da parte di tutti”.