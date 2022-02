Robert Pattinson è stato vittima di un fenomeno insolito nel tournage di “Batman”: “Ma peau est devenue verte” | Cinema

Dans une interview accordée au magazine britannique GQ, l’ancien acteur de “Twilight”, qui jouera le rôle de Bruce Wayne nel film “The Batman”, a déclaré que le fait de tourner Exclusive de nuit lui avait donné l’impression d ‘être isole. “C’était vraiment un tournage pour lequel je devais être isolé, on était toujours en train de filmer la nuit, vraiment dans le noir tout le temps”, un déclaré Pattinson. “Une fois, j’ai riguardoé des photos de moi pendant le tournage et en fait, j’avais vraiment l’air mort. Ma peau était verte, car je n’avais pratiquement pas vu la lumière du jour depuis quelques mois.

“Je me sentais très seul à l’époque”, ajouté l’acteur. À cause notamment de son costume, il ne pouvait voir personne: “J’étais dans ce costume tout le temps. On n’a pas le droit de sortir du studio avec le costume, donc je ne savais pas ce qui se passait dehors.