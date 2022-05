‘Top Chef’: appena ripetuto, questo candidato lascia di nuovo l’avventura

Tebow è stato squalificato due settimane fa ed è stato in grado di reintegrarsi top Chef La scorsa settimana, a spese di Lucy, è stata costretta a mettere via il grembiule. L’unico limite del candidato? Andiamo da soli… i battaglioni di comandanti si sono offerti “completi”. Tuttavia, cucinare da solo non ha funzionato per Thibaut, che non ha potuto cogliere la seconda opportunità che gli è venuta. Questo lunedì sera, ancora una volta ha lasciato la competizione tra gli applausi.

Il ritorno di Helen Darrows

Lillian e Pascal, che lo hanno incontrato nell’ultima occasione, si sono uniti rispettivamente alle squadre di Paul Perret (viola) e Philippe Echibest (blu). I quattro chef furono unanimi: fu Lillian ad afferrare il suo piatto attorno allo sgombro. Helen Darrows, che era stata assente per alcune settimane per motivi personali, ha firmato il suo ritorno giudicando quest’ultimo assaggio della serata. Gli spettatori, se felici di trovare lo chef nella posizione, si rammaricano per la scomparsa del suo sostituto, Pascal Barbeau. Nello spazio di appena due episodi, lo Chef a due stelle L’Astrance ha sedotto con successo il pubblico di una gara di cucina. Soprattutto durante il simbolico evento Black Box, che ha segnato il suo decimo anniversario in questa stagione, durante il quale ha dimostrato di essere un allenatore amichevole tanto quanto perspicace. Come ha scoperto, alla cieca, molti degli ingredienti che Sebastien Faución, lo chef che ha giudicato l’evento, ha utilizzato nella sua ricetta. Da vero specialista del dolce e del salato, immagina Vauxion un dessert a base di crema pasticcera alle erbe, finanziere di crescione, meringa di sedano guarnita con limone sott’aceto. Pascal Barbeau, che ha collaborato con Louise, Arnaud e Glenn Feil, ha vinto contro la squadra di Philippe Echebest, Paul Barré, Mikael e Lillian.

nuova casa

Per il secondo evento della serata, i candidati hanno lasciato Parigi per raggiungere Bordeaux quando Philippe Echebeste ha aperto un nuovo ristorante, Maison Nouvelle. Lo chef più famoso del piccolo schermo ha chiesto loro di sorprenderli rivisitando i ravioli ed è stato Sebastian, l’ultimo puledro della scuderia di Glenville, a vincere. La prossima settimana, i candidati proveranno la Flying Cuisine.