Iuliano: “Grazie Simone per i libri donati alla Biblioteca di Cava de’ Tirreni”.

Cava de’ Tirreni. L’assessore all’Istruzione Lorena Iuliano ringrazia il giovane Simone Iacomino per il premio Salani donato alla Biblioteca Comunale “Avallone”. 500 euro in libri messi in palio dalla Casa editrice.

“Voglio fare i complimenti a Simone, – ci dice la Iuliano – che rappresenta un vanto per la Città. Non ho avuto ancora modo di conoscerlo, ma lo ringrazio anche per l’occasione di visibilità che ha dato alla nostra Biblioteca comunale”.

A tal proposito, nell’occasione con l’assessore abbiamo fatto anche il punto sulle criticità strutturali nelle quali versa l’immobile che ospita la Biblioteca di viale Marconi, malgrado l’egregio lavoro dei dipendenti della biblioteca e il pregevole patrimonio culturale conservato all’interno.

“La Biblioteca – spiega l’assessore – custodisce un patrimonio di libri e documenti di inestimabile valore ed è gestita da personale competente e valido, che anche durante questo periodo di difficoltà ha organizzato numerose iniziative online per gli studenti e gli amanti della lettura e continua a fornire libri e documenti in forma digitale a chi ne fa richiesta”.

