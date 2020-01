“Itinere, storie di ieri e di oggi” – speciale Giorno della Memoria

Online alle ore 14.00 lo speciale “Itinere, storie di ieri e di oggi” dedicato al Giorno della Memoria.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto, può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre”.

Le parole di Primo Levi sono ancora un monito e ci auguriamo lo restino ancora nel tempo per le future generazioni.

Dedicare la puntata di gennaio al Giorno della Memoria ci sembrava doveroso e lo spettacolo “Un Circo ad Auschwitz”, messo in scena dall’associazione Fuori Tempo – Teatro Luca Barba è stato il nostro filo conduttore.

Nato da un’idea della Direttrice artistica Geltrude Barba, lo spettacolo vede tra i protagonisti Anna Frank (interpretato da Mariagrazia Lambiase) e Primo Levi (interpretato da Antonio Coppola).

Con il prof. Giuseppe Foscari dell’Università degli Studi di Salerno, invece, ci siamo soffermati sul 75° anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz il 27 gennaio 1945, divenuto una ricorrenza con il Giorno della memoria dedicato alla Shoah.

Aniello Ragone ha, poi, incontrato Angela Benincasa, amica di Settimia Spizzichino, l’unica donna tornata da Auschwitz dalla deportazione di Roma del 16 ottobre del 1943, testimone fin da subito, come ci racconta Angela, dell’orrore che aveva vissuto. “Della vita voglio ricordare tutto – amava ripetere Settimia – anche Auschwitz… per questo sono tornata da Auschwitz, per raccontare”.