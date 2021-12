L’AFP riferisce che l’inno italiano è stato suonato con trombe e fischietti allo stadio di Wembley a Londra domenica, in vista della finale di Euro tra Nacional e Inghilterra.

“Fratelli d’Italia” è stato accolto da un forte applauso e, secondo la UEFA, ha presentato le canzoni di circa 7.500 tifosi italiani che sono stati valutati allo stadio di Londra, dove erano attesi 67.500 spettatori per la finale del Campionato Europeo. Come al solito i soldati Nazionel soffocarono e cantarono l’inno.

L’inno inglese “God save the Queen” è stato preso dalla maggior parte del pubblico prima di essere preso a calci da 22 giocatori, come simbolo della lotta contro la discriminazione, prima di cadere in ginocchio.

L’allenatore dell’Inghilterra sabato ha chiesto ai tifosi di rispettare entrambi gli inni. “A volte si possono gridare certe cose durante una partita, ma gli inni vanno rispettati“, ha detto in conferenza stampa.

La Federcalcio inglese è già stata multata di $ 0.000 e 30.000 per l’utilizzo di laser e fumogeni durante l’inno danese nelle semifinali dell’Euro mercoledì a Londra.