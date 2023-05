L’italiano Antonio Tiberi, condannato per aver ucciso un gatto, è stato fermato dalla sua squadra Trek-Secaffredo.

La giovane speranza del ciclismo italiano, Antonio Tiberi, e il suo team Trek-Cecaffredo hanno “concordato reciprocamente di separarsi”, ha annunciato il team americano venerdì 28 aprile. La condanna di un ciclista per aver ucciso un gatto con un fucile ad aria compressa è stata messa in discussione.

Dopo deboli spiegazioni per le sue azioni e le recenti scuse all’inizio di quest’anno in seguito alla sua condanna, l’ascia è caduta sull’italiano. Antonio Tiberi.

Un giovane italiano condannato per aver ucciso un gatto con un fucile ad aria compressa a San Marino non è più un corridore. Trekking-SegafredoLa squadra statunitense è stata annunciata venerdì 28 aprile.

Relazione del Comitato: Trek-Cecaffredo e Antonio Tiberi hanno concordato reciprocamente di separarsi, con le azioni del pilota durante la sua sospensione che non soddisfano immediatamente i nostri criteri per un ritorno alle competizioni.

Al momento non verranno rilasciati ulteriori commenti. — Trek Segafredo (@TrekSegafredo) 28 aprile 2023

“Non voglio trovare scuse”

“Le sue azioni durante la sospensione non soddisfano i nostri criteri per il ritorno alle competizioni”, ha scritto su Twitter. Antonio Tiberi non vuole giudicare la potenza della sua arma su un pannello dalla sua finestra, mentre uccide un gatto.

“Sono molto dispiaciuto per le mie azioni vergognose. Ho fatto qualcosa di molto stupido e irresponsabile. Non voglio trovare scuse per me stesso.” Ha detto all’inizio di quest’anno, mesi dopo la sua condanna.

E anche se ha annunciato che avrebbe donato tutti i suoi guadagni per la stagione alle organizzazioni per il benessere degli animali o si sarebbe offerto volontario per aiutarle, non era abbastanza per la sua squadra.