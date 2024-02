Israele afferma di aver trovato un tunnel di Hamas sotto il quartier generale dell'UNRWA

Secondo l’esercito israeliano e lo Shin Bet, le operazioni militari a Gaza nelle ultime settimane hanno portato alla scoperta di un “tunnel d’ingresso” vicino a una scuola gestita dall’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite.

Secondo Israele, negli ultimi dieci anni Hamas ha scavato numerosi tunnel nella Striscia di Gaza, dove si nascondono i suoi combattenti. In ottobre, uno studio condotto dal Modern War Institute dell'Accademia statunitense di West Point ha individuato nella zona 1.300 tunnel, con più di 500 chilometri di passaggi sotterranei.

Un funzionario di Hamas è sopravvissuto a un raid israeliano in Libano

L'esercito israeliano e il Ministero della Difesa hanno dichiarato in un comunicato: “L'ingresso conduce a un tunnel sotterraneo terroristico che era un'importante fonte di intelligence militare per Hamas e passa sotto l'edificio utilizzato come quartier generale principale dell'UNRWA nella Striscia di Gaza”. .” Nella situazione attuale.

Hanno aggiunto che “l'infrastruttura elettrica” ​​del tunnel, lungo 700 metri e situato a 18 metri sottoterra, è “collegata” alla sede dell'agenzia, “il che indica che le strutture dell'UNRWA hanno fornito elettricità al tunnel”.

Hanno aggiunto che i documenti e le scorte di armi rinvenuti nel complesso delle Nazioni Unite “confermano che anche i terroristi di Hamas hanno utilizzato gli uffici”.

L'UNRWA ha risposto che i suoi dipendenti sono stati costretti a lasciare il quartier generale su istruzioni delle forze israeliane mentre i bombardamenti si intensificavano nell'area.

Un ministro israeliano chiede le dimissioni del direttore dell'UNRWA

Sabato il ministro degli Esteri israeliano ha ritenuto “necessario” presentare le dimissioni immediate del capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), dopo la scoperta di un tunnel appartenente al movimento Hamas sotto il quartier generale di secondo l’esercito, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi a Gaza.

ha detto Israel Katz su Channel

La guerra tra Israele e Hamas: Benjamin Netanyahu afferma che l’UNRWA è “completamente infiltrata” da Hamas

Ha detto che le “dimissioni immediate” di Philippe Lazzarini, capo dell'agenzia delle Nazioni Unite, sono “inevitabili”.

L’UNRWA, che Israele accusa di essere “completamente infiltrata da Hamas”, è la principale organizzazione umanitaria nella Striscia di Gaza, che soffre di una grave crisi umanitaria a causa della guerra scatenata dall’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre.

L'agenzia Onu ha sottolineato di non aver occupato la sua sede dal 12 ottobre – cinque giorni dopo l'attacco di Hamas – e ha chiesto un'indagine indipendente.