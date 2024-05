Yannick Noah, in pessime condizioni? Notizie sulla sua salute: “Litigherò”.

Yannick Noah è rimasto gravemente ferito… tanto che ha dovuto cancellare il suo tour estivo! Costretto a letto, il cantante 64enne ha fatto notizia. Sono rassicurati?

Yannick Noah è in condizioni piuttosto pessime Il cantante, 64 anni, ha annunciato sui social di aver riportato lesioni che lo hanno costretto a riposare. L’artista ha riportato uno strappo al tendine del ginocchio durante la partita di calcio celebrativa del centenario del Parc Lescor, tenutasi il 14 maggio. traduttore La voce del saggio Ha dato la sua notizia..

Yannick Noah infortunato: “Il mio corpo mi ricorda che il tempo stringe”

Il 18 maggio Yannick Noah ha festeggiato il suo 64esimo compleanno. In questa occasione ha postato un messaggio su Instagram e ha colto l’occasione per informare i suoi fan sulle sue condizioni dopo l’infortunio. “Grazie a tutti per i vostri messaggi 64 anni!!! Non preoccuparti: il mio corpo mi ricorda che il tempo passa“, annunciato per la prima volta. Il padre di cinque figli, di età compresa tra i 39 e i 20 anni, si trova costretto a cancellare i suoi prossimi concerti, e lui, che aveva intenzione di esibirsi più volte sul palco quest’estate, non potrà presenziare il giorno dopo Dedicato a lui Al Roland Garros si sarebbe giocato il 25 maggio.

Ma l’uomo che vinse il Roland Garros nel 1983 ha uno spirito combattivo ed è determinato a non lasciarsi sconfiggere: “Conosco questo dolore, combatterò… Andrà tutto bene… Sono circondato dall’amore. Dopo l’intervento, ho intenzione di avere un grande ritorno. A presto, amici, abbi cura di voi“.

Yannick Noah, affiancato dal suo giovane compagno

Il cantante ha anche pubblicato due foto in cui appare costretto a letto e ha indicato che era nel mezzo di…Rieducazione“, senza dimenticare di specificare: “La vita è bella“Quindi non ci sono dubbi sulla perdita di morale! In questa prova, Yannick Nouh beneficia sicuramente del sostegno della sua compagna Malika, 32 anni, con la quale ha una relazione dall’autunno del 2022.

I piccioncini non vivono insieme, ma fanno del loro meglio per vedersi il più possibile. Al momento si sa poco di questa giovane donna tranne che è figlia di un diplomatico africano, lavora nel settore della ricerca scientifica e che Yannick Noah aveva”Amore a prima vista“Per lei, secondo la sua fiducia in me Costoso. Con l’affetto della compagna, dei cari e dei fan, possiamo scommettere che l’artista si rimetterà in piedi in men che non si dica!