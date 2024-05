Virginie Efira illumina la Croisette con il suo abito con spacco

Virginie Efira era presente al Festival di Cannes 2024 e l’attrice ha brillato sul tappeto rosso con un abito molto elegante.

Il Festival di Cannes continua a pieno ritmo. Questo evento si è aperto con il concerto di Camille Cottin il 15 maggio e riunisce tutti i protagonisti della settima arte. Il 20 maggio sono state altre due settimane impegnative. Molte celebrità hanno salito i gradini della Croisette. Come di solito, Fanno parlare le persone grazie al loro senso dello stile.

Mentre il film viene proiettato l’apprendistaNabila ha indossato un nuovo taglio di capelli corto e Bella Hadid ha brillato con un bellissimo vestito trasparente. Dopo queste sezioni sopra menzionate, È stata Virginie Efira ad attirare tutta l’attenzione Sul tappeto rosso.

L’elegante Virginie Efira al Festival di Cannes 2024

Oggi, l’ultima salita sui gradini del Festival di Cannes 2024 è stata tutta incentrata sulla proiezione del film Sindoni. Virginie Efira è stata una delle personalità invitate a questo evento. Il minimo che possiamo dire è che l’attrice ha fatto del suo meglio per questa occasione. Infatti lo indossava il compagno Niels Schneider Abito lungo nero molto elegante. Una fessura sul lato lasciava intravedere le gambe della star. Dalla scollatura semplice, il capo era stretto in vita da una cintura di pelle nera.

In termini di bellezza, l’ha scelto Virginie Efira Una cosa molto naturale. I capelli fluenti e il trucco delicato completavano perfettamente il lato glamour e scintillante dei gioielli con diamanti che aveva scelto.

Virginie Efira e il Festival di Cannes, una storia d’amore

Recentemente, Virginie Efira ha parlato del suo complicato debutto al Festival di Cannes. Se in quel momento si trovava al campo, non è più così! Nel corso della sua carriera è diventata un’attrice Attrice principale. Ha ottenuto ruoli in molti film proiettati al Festival di Cannes, come: Vittoria, cervo, Bagno grande O Divinazione.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Due anni fa, Virginie Efira presentò la cerimonia di apertura della 75a edizione della manifestazione. Capirai che l’attrice frequenta regolarmente e ogni volta il ristorante della Croisette, Colpisce con il suo senso dello stile Il tutto nella semplicità e nell’eleganza.