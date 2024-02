iPhone: una funzionalità premium arriverà su tutti i modelli

Apple dovrebbe implementare 120Hz su tutti i modelli di iPhone entro due anni. In effetti, l’intera gamma iPhone 17 sarà dotata della tecnologia ProMotion.

Questa è una notizia che farà piacere a più di una persona. Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di espandere l’accesso alla sua tecnologia di visualizzazione ProMotion a 120 Hz, inizialmente esclusiva per iPhone Pro, ai futuri iPhone 17 e 17 Plus.

Ricordiamo che la tecnologia ProMotion offre un'esperienza visiva migliorata, grazie a un'elevata frequenza di aggiornamento che rende lo scorrimento e l'animazione notevolmente più fluidi. Finora ne hanno beneficiato solo gli iPhone 13 Pro e i modelli successivi, lasciando isolate le versioni standard dotate di questa tecnologia.

Top di gamma in tutti i modelli

L'iPhone 17 e 17 Plus non solo promettono questo miglioramento visivo, ma promettono anche schermi di dimensioni simili a quelle dei loro predecessori, con un diametro rispettivamente di 6,1 e 6,7 pollici. Ciò indica un'esperienza visiva migliorata, particolarmente utile per lo streaming di contenuti.

La distinzione tra i modelli Standard e Plus potrebbe estendersi anche alla durata della batteria, con il modello Plus che offre potenzialmente fino a sei ore di riproduzione video aggiuntiva.

secondo elettricoBOE Electronics sarà il fornitore preferito dei display LTPO necessari per questo lavoro. Si tratta di una soluzione che permette di sfruttare il ritmo adattivo. È presente anche negli ultimi modelli di Apple Watch. Apple sta quindi valutando la possibilità di espandere la propria catena di fornitura, tradizionalmente dominata da LG Display e Samsung Display.

