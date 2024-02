Sony licenzia 900 dipendenti PlayStation e chiude lo studio di Londra – 27 febbraio 2024 alle 15:35.

Il gruppo giapponese Sony ha annunciato martedì che taglierà circa 900 posti di lavoro presso la sua unità PlayStation e chiuderà uno studio a Londra, mentre l’industria dei videogiochi fatica a riprendersi dalla recessione post-pandemia.

I licenziamenti interesseranno circa l’8% dei dipendenti della divisione in regioni che vanno dalle Americhe all’Asia e arriveranno pochi giorni dopo che Sony ha abbassato le previsioni di vendita annuali per la sua console PlayStation 5.

“Siamo giunti alla conclusione che decisioni difficili sono inevitabili”, ha affermato Jim Ryan, capo della divisione giochi di Sony, attribuendo la decisione ai cambiamenti nel modo in cui l'industria dei videogiochi sviluppa, distribuisce e lancia i suoi prodotti. Il signor Ryan dovrebbe andare in pensione a marzo.

Sony si unisce a Riot Games, di proprietà di Microsoft e Tencent, che hanno licenziato migliaia di dipendenti negli ultimi mesi a causa della lenta ripresa del mercato dei giochi.

Secondo l’osservatore Newzoo, il mercato globale dei videogiochi è cresciuto solo dello 0,6% lo scorso anno, raggiungendo i 184 miliardi di dollari, una cifra comunque migliore di un calo di oltre il 5% nel 2022.

I licenziamenti influenzeranno anche gli altri studi di Sony, tra cui Insomniac Games, con sede negli Stati Uniti, che ha lavorato su giochi come “Marvel's Spider-Man 2” e Naughty Dog, lo studio dietro “The Last of Us”.

Sony ha dichiarato all’inizio di questo mese che prevede un graduale calo delle vendite di PlayStation 5 a partire dal prossimo anno fiscale e che non prevede di rilasciare alcun titolo importante del franchise nel prossimo anno fiscale.

Dal suo lancio alla fine del 2020, la console ha venduto più di 50 milioni di copie, dopo alcuni anni lenti a causa della carenza di forniture causata dalla pandemia, che ha limitato la produzione di console da parte del gruppo di intrattenimento.