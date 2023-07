iPhone 15 si avvicina: ecco le novità più attese sullo smartphone di Apple

La gamma di iPhone per l’estate 2023 dovrebbe essere rilasciata a settembre. E se l’arrivo di Nothing Phone 2 l’11 luglio ha attirato l’attenzione degli osservatori della tecnologia, il nuovo modello legacy rimane, di gran lunga, la versione per smartphone più seguita al mondo. Quindi cosa possiamo aspettarci per l’iPhone 15 o la linea iPhone 15?

Già, la configurazione della custodia potrebbe essere sviluppata: si parla molto dell’arrivo dell’iPhone 15 Ultra (come l’Apple Watch Ultra), che sostituirà digitalmente l’iPhone Pro Max. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potrebbero costituire la quindicesima piccola gamma a Cupertino.

Per il resto sono in arrivo tante novità, alcune attese da tempo, altre più compatibili. Tobo.

Nuovo iPhone, Vision Pro, iMac … Quali versioni imminenti sta pianificando Apple?

1. Porta USB-C

Questa volta finalmente ce l’abbiamo fatta: limitata e costretta dall’Unione Europea, Apple dovrà integrare una porta USB-C nel suo nuovo iPhone 15. Ciò segnerebbe la morte della porta Lightning, proprietaria, introdotta su iPhone 5 nel 2012. Ciò consentirebbe di incarnare l’adagio “il cavo USB-C per domarli tutti” e porre fine a quei tizi che vengono a chiedere tu per un “cavo iPhone” o “cavo Android” nella ricarica Risoluzione dei problemi …

D’altra parte, se la porta è fisicamente la stessa, Apple potrebbe giocarsela in termini di velocità: l’azienda potrebbe potenzialmente differenziare la sua gamma Pro da quella non Pro, offrendo USB-C 2.0 solo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus (le velocità sono limitate a 480 Mb/s), per riservare lo standard USB 3.2 a 20 Gb/s, o anche Thunderbolt 3 che fornisce 40 Gb/s solo per iPhone Pro.

2. Ricarica wireless più completa

È progresso, non rivoluzione. Finora, l’iPhone è compatibile con la ricarica wireless da 15 W, ma solo se è certificato Magsafe (altrimenti la ricarica è limitata a 7,5 W, che non è molto potente e richiede molto tempo per ricaricare il dispositivo).

L’iPhone 15 dovrebbe essere in grado di fare a meno di questa certificazione, consentendo così la ricarica wireless da 15 W per più apparecchiature. Tuttavia, anche se questo scenario fosse confermato, la capacità di ricarica wireless sarà comunque relativamente limitata. La concorrenza (cinese) sotto Android consente già la ricarica wireless da 50 W, secondo le sue proposte di fascia alta, come Xiaomi 13 Ultra.

Con cavo, OnePlus 11 consente una ricarica rapida da 100 W, che consente di ricaricare completamente il telefono in 25 minuti. In confronto, l’iPhone 14/14 Plus riceve solo 20 W con la ricarica cablata. Da parte loro, l’iPhone 14/14 Pro Max può arrivare fino a 27W. Questa è un’area in cui Apple è rimasta molto indietro. Non ci aspettiamo di vedere questo ritardo colmare con l’iPhone 15, ma recuperare è urgente… Apple dovrebbe rispondere parzialmente a settembre.

3. Un design leggermente avanzato

Dal punto di vista del design, Apple deve rimanere fedele al suo motto non ufficiale: non cambiare una squadra che si vende da sola! Tuttavia, ci saranno alcune modifiche a questo nuovo lotto di iPhone 15.

Innanzitutto, dobbiamo citare una generalizzazione.isola dinamicache andrà a sostituire il famoso notch ancora presente su iPhone 14 (non Pro).

In secondo luogo, in termini di materiali, le voci suggeriscono che iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero basarsi su un telaio in alluminio, in quanto la versione Pro sarà rivestita in acciaio inossidabile. La versione più avanzata, Ultra o Pro Max, può scegliere il titanio.

I primi render dell’iPhone 15, rivelati dai leaker e basati su file CAD destinati ai fornitori di servizi (produttori di apparecchiature, fornitori di scocche e accessori, ecc.), indicano che l’iPhone 15 Pro avrà un modulo fotografico più prominente del solito . Il terminale tornerà anche a bordi più curvi, mentre si parla di “le cornici più sottili sul mercato” nella gamma 15 Pro.

Possibile gamma futura dell’iPhone 15. © UNIVERSEICE / TWITTER

Potrebbe esserci anche qualcosa di nuovo sul lato dei pulsanti di controllo (volume, estinzione) presenti sulla trance dell’iPhone: Apple potrebbe optare per pulsanti che non sono più meccanici (non “cliccano” più) ma sono capacitivi. Tuttavia, questa voce è stata recentemente smentita da un insider, a seguito di guasti tecnici riscontrati durante la fase di sviluppo. Le risposte sono a settembre

In termini di display e colori, stiamo anche parlando di una nuova tavolozza di colori qui: il rosso scuro è previsto sul 15 Pro, mentre l’iPhone 15 e 15 Plus dovrebbe essere celeste o rosa. È possibile includere un vetro smerigliato migliorato.

4. Il prezzo non è la stratosfera, il controllo alla fine?

Tra l’inflazione e il continuo aumento dei prezzi dei prodotti Apple dall’uscita dell’iPhone, che non è mai stato vanificato da un calo significativo dei volumi venduti da Apple nel mondo, la logica vuole che i futuri iPhone 15s appaiano, tra qualche settimane, a un prezzo superiore a quelli, quelli grandi, infatti, in cui è stata venduta la gamma iPhone 14. Per ricordare, l’Iphone 14 pro Max, nella sua versione più ricca, è stato venduto per … 2.129 euro, poco meno di un anno fa, quando è stato rilasciato.

Non necessariamente garantito: il diario Forbesnegli Stati Uniti, che trasmette informazioni da una fonte vicina a chip del cellulare Su Weibo, il Facebook cinese, Apple ha deciso di cambiare il processo di produzione del suo chip interno A17, che sarà il successore del chip A16 per alimentare l’iPhone 15.

Pertanto, il processo di produzione industriale a minor costo può portare a un prezzo aggregato per il consumatore che è contenuto al limite attuale. Resta da vedere se detto chip, all’improvviso, non dovrà fare una curva di rientro in termini di forza per mantenersi ad un prezzo controllato… Risposta a settembre.