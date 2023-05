Fai attenzione a non installare questo falso aggiornamento

Il team di Trend Micro avverte del malware trovato su Google Chrome. Con il pretesto di un aggiornamento, il software scarica i tuoi dati ed estrae la criptovaluta per conto degli hacker.

Avviso per gli utenti di Chrome: ricontrolla prima di scaricare qualsiasi aggiornamento. UN Rapporto TrendMicro, una società specializzata in sicurezza informatica, riferisce che un’ondata di attacchi informatici sta prendendo di mira i follower del browser Google. Peggio ancora, la campagna organizzata dagli hacker è in corso dal febbraio 2023.

Tutto inizia con un falso messaggio di errore di aggiornamento. Tieni presente che questo messaggio può essere presente su siti completamente legittimi, a condizione che gli hacker abbiano iniettato codice dannoso. Quindi può apparire su siti di informazione, blog, siti di vendita, ecc.

Forza il tuo computer al mio

Il falso messaggio di errore sollecita gli utenti di Internet a scaricare un file per risolvere un file “problema di sicurezza”. A questo punto, sappi che anche se scarichi il file, il tuo computer è ancora integro. In realtà, è un file ZIP, che a sua volta contiene un file eseguibile (.exe). Se l’utente di Internet apre quest’ultimo file, la trappola verrà chiusa su di esso.

Concretamente, il malware installa un minatore Monero che renderà schiavo il computer. Questo metterà la sua potenza di calcolo al servizio del software per estrarre la criptovaluta, tutto per conto degli hacker. Di conseguenza, la macchina infetta rallenterà in modo significativo. Questo è inevitabile, perché il mining di criptovaluta richiede molte risorse.

Fai attenzione ai tuoi dati

Oltre al problema delle prestazioni, il malware rappresenta anche un rischio per i tuoi dati personali. Sempre secondo Trend Micro, sono in grado di ottenere alcune informazioni finanziarie e credenziali di accesso. Come bonus, il computer diventa anche vulnerabile ad altri attacchi. La capacità del programma di disattivare alcune barriere di sicurezza.

Per evitare di essere truffati, la soluzione è molto semplice: non scaricare mai nulla da una fonte sconosciuta. Se c’è un aggiornamento, vai direttamente alle impostazioni del tuo browser per controllare. Si consiglia inoltre di consentire l’aggiornamento automatico dei browser. Per il resto diffidate di tutto ed eviterete spiacevoli sorprese.

