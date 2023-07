Ghost Trick: Ghost Detective: Disponibile, scopri il trailer di lancio

Trucco fantasma: il detective fantasma Torna a perseguitare i detective più estenuanti nella sua migliore edizione, su tutte le piattaforme attuali. Un’occasione unica per scoprire un indirizzo Shu Takumiregista dell’epopea di culto Ace Attorney.



Anche la morte improvvisa, inaspettata e inspiegabile, non può fermare l’avventura dei giocatori di Ghost Trick: Detective Phantom. Questo segna anche l’inizio della loro indagine paranormale sulla “pelle” del fantasma di Cecil, l’eroe anche se è stato in questo giorno di tregua che il destino lo lascia scoprire il mistero connesso alla sua morte.

Potrebbe giacere senza vita sul cemento ghiacciato, eppure Cecil non è privo di capacità di azione, che sono certamente limitate, ma piuttosto straordinarie (possedere e attivare oggetti vicino a lui, tornare indietro nel tempo). E dovrà affrontarla per proteggere i suoi alleati dalla distruzione e per scoprire chi e perché uno di loro lo ha eliminato.



Guarda l’ultimo video della storia di Ghost Trick qui sotto:

Il Nintendo DS originale viene riproposto su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) e beneficia di vari miglioramenti di qualità e contenuti:

Migliore presentazione visiva : Il gioco è ora in 1080p/60fps.

: Il gioco è ora in 1080p/60fps. Interfaccia utente migliorata : per controller e touch screen (sulle piattaforme che hanno).

: per controller e touch screen (sulle piattaforme che hanno). Vari sottotitoli : Il gioco è giocabile in 9 lingue, incluse tre nuove lingue (francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale).

: Il gioco è giocabile in 9 lingue, incluse tre nuove lingue (francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale). Nuove sfide : Nuove ricompense possono essere ottenute completando diversi livelli del gioco, così come nuovi puzzle di fantasmi su console.

: Nuove ricompense possono essere ottenute completando diversi livelli del gioco, così come nuovi puzzle di fantasmi su console. Musica e illustrazioni : Nel menu Extra, i giocatori possono ora accedere a una raccolta di brani musicali riorganizzati, oltre a opere d’arte mai viste prima.

Notare che a È disponibile una demo gratuita per iniziare il gioco PlayStation 4E Xbox OneE Nintendo Switch et al PC (vapore) Il suo backup può essere semplicemente spostato nel gioco finale in modo da non dover ricominciare il gioco da zero.

Ghost Trick: Ghost Detective è un gioco investigativo di azione e avventura disponibile in versione soft dal 30 giugno 2023 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam).