Grosse soirée in prospettiva per gli sviluppi, qui non si può più mettre la main sur la deuxième bêta d’iOS 15.4 ! Les nouveautés sont tellement nombreuses dans cette mise à jour qu’on se croirait au lendemain d’une WWDC, et si cette seconde bêta sera probablement moins prolixe, il est probabile qu’elle cache des petites Chooses intéressant. On vous tient au courant, bien sûr.

Deux Gross Nouveautés sortent du lot : Face ID sait désormais autenticatore l’utiliser qui porte un masque, senza l’aiuto di un Apple Watch. Enfin! Et può il ya Commande Universelle per controllare più capi di abbigliamento (Mac, iPad) avec la souris et le clavier d’un seul Mac. Mais ce n’est pass tout : iOS 15.4 contient aussi de nuovi emojil’ajout du passaporto vaccinale européen dans sante et Cartes, les automationspersonalles de Raccourcis qui s’exécutent enfin senza notificail corredo iCloud qui sincronizzare le note…

Et ce n’est pas terminé! Vous retrouverez sur cette pagina la lista delle novità di iOS 15.4 e iPadOS 15.4. Puisqu’on en est la, Apple propone aussi la deuxième bêta de watchOS 8.5 et de tvOS 15.4, celle-ci contenant pas mal de petites Chooses nouvelles et sympas.

tvOS 15.4 : i contenuti « À suivre » s’incrostent, i réglages AirPods plus lisibles, et autres nouveautés

Mise à jour — Apple indique que la deuxième bêta d’iPadOS 15.4 per l’installazione dell’iPad Pro 11 pouces (3e génération) e l’iPad Pro 12.9 pouces (5e génération). Pas de panique, ce bug va être résolu sous peu.