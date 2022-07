Nuove auto autunnali

analisi – Non sorprende che i SUV, ora elettrificati, continueranno a monopolizzare le notizie per i prossimi mesi.

In un contesto di tensione e incertezza – la carenza di semiconduttori continua a rallentare la produzione e la guerra in Ucraina sta facendo salire i prezzi dell’energia – i produttori continuano a rinnovare le loro gamme. Spesso in marcia forzata per adattarsi a un cambiamento ambientale. Non sorprende che le seguenti scadenze vengano rispettate per ridurre le emissioni di CO2 2 , tutti i nuovi modelli passano all’elettrificazione parziale (ibridazione) o totale (100% elettrica). da qui sillaba 1lui è Gennaio 2035, da nuovo al mercato elettrico (batteria o idrogeno), votano gli eurodeputatiI produttori dovrebbero rispettare il percorso di riduzione delle emissioni di carbonio.

Con le sfide ei vincoli che questa rivoluzione impone all’intero settore in un contesto in forte mutamento, le decisioni prese dall’Europa Solleva molte domande. In quanto tale, sembra essere necessario, poiché i produttori richiedono…