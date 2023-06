Invitò Filippo e Matilde a cena, e poi a passare la notte a Windsor da Carlo III e Camilla

CGiovedì, Philip e Mathilde hanno trascorso la giornata a Londra per il Founder’s Day al Royal Hospital Chelsea, la casa di riposo e di cura per i veterani dell’esercito britannico. Questo “Founder’s Day”, definisce il Palazzo Reale, “è un evento annuale a cui prendono parte tutti i pensionati del Royal Hospital Chelsea e ne commemorano la fondazione da parte del re Carlo II nel 1692”. Philip partecipa come responsabile della revisione.

La regina Mathilde con i pensionati al Royal Hospital Chelsea di Londra l’8 giugno 2023. Più di 300 veterani dell’esercito ora vivono al Royal Hospital, compresi quelli che hanno prestato servizio in Corea, Isole Falkland, Cipro, Irlanda del Nord e Seconda Guerra Mondiale. -AFP

Se la partecipazione del Re a una celebrazione così britannica non è insignificante, e lo è ancor meno, allora questo è ciò che accadrà all’indomani di giovedì sera: Philippe e Mathilde sono già invitati a cena privata da Carlo III e Camilla. Quindi trascorri anche la notte al Castello di Windsor. Questo è insolito…

Tè e pranzo a Buckingham

Come altre coppie reali o capi di stato, Philippe e Mathilde sono già stati invitati il ​​6 maggio all’incoronazione di Carlo III, il 19 settembre 2022 ai funerali della regina Elisabetta, nonché nel marzo 2022 per onorare il principe Philippe o in 2018 a 70H Compleanno del principe Carlo. Ma gli inviti privati, in una serata chiave, sono rari.

Philip e Mathilde erano a Londra per una cerimonia commemorativa dei belgi caduti durante le due guerre mondiali nel luglio 2018. Philip e Mathilde sono già stati accolti tra il pubblico e hanno preso il tè con Elisabetta II al Castello di Windsor. E quattro anni fa, hanno pranzato con lei a Buckingham, quando hanno visitato Londra come parte di un tour europeo. Prima di loro, nel 1994, Alberto II e Paula avevano anche “cenato” a Buckingham Palace con Elisabetta II, avendo aperto con lei l’Eurostar.

Albert e Paula nel 1964, Baudouin nel 1991

Ma l’alloggio a Windsor è molto più raro di questi inviti formali. Albert e Paula ottennero il privilegio nel 1964, quando erano principi, dopo essere stati invitati a partecipare alle corse di cavalli ad Ascot. Sempre nel 2002, dalla memoria dell’Archivista del Palais Royal, dopo una cena di gala con i colleghi europei al castello. Prima di loro, nel 1991, Baudouin ha trascorso la notte a Windsor.