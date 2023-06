Kompany era già partito per allenarsi con Burnley e prepararsi alla finale di Champions League: “Per Pep Guardiola sarà ‘business as usual’

Il fatto che avesse già rimandato i suoi uomini al campo di addestramento ha suscitato molto scalpore oltre Manica. Ma, secondo Vincent Kompany, questo è il modo migliore per prepararsi alla prossima stagione, che lui e la sua truppa trascorreranno in Premier League. Dopo l’ultima partita di campionato, contro il Cardiff City, l’8 maggio, i giocatori del Burnley avevano ancora diritto a un congedo di quattro settimane. Non c’è tempo per riposare sugli allori però. “Non capisco perché dovremmo lavorare meno visto che siamo arrivati ​​primiuna descrizione dettagliata dei media del club. Il tempo che passiamo in campo con i giocatori non ha prezzo”.

I campioni dell’ultimo torneo hanno ripreso ad allenarsi lunedì al Barnfield, il campo di allenamento del club. Clarett è poi partito per allenarsi in Portogallo fino a venerdì 16 giugno. “Abbiamo un piano per essere in forma al 100% dall’inizio della stagione (La Premier League riprenderà il 12 agosto.). Vogliamo sfruttare bene ogni ora e ci dà anche il tempo di passare del tempo con i giovani del club”.

“Tutto ciò che fanno i cittadini dipende dall’avversario”

Sabato, dunque, Kompany sarà uno dei seguiti più interessati alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter, dove giocherà Romelu Lukaku. “Penso che Pep, che giocherà la sua seconda finale di C1 con il City, sarà ‘business as usual’.Società ha detto sovrapposizionetrasmesso su YouTube e presentato da Gary Neville.

L’ex difensore del Manchester United, di cui è diventato consigliere Sky SportCerca di saperne di più sui modi per prepararti per la partita di Pep Guardiola. “Di tutti gli allenatori che conosco è quello che parla di più dell’avversarioKompany, che ha giocato più di sessanta partite, ha ammesso la guida del tecnico catalano. Tutto ciò che fanno i cittadini dipende dall’avversario. Ci sono sempre piccoli aggiustamenti. E sono proprio questi i motivi per cui hai raggiunto i 100 punti in certe stagioni, quando sei bravo in quello che fai ma anche bravo a fermare l’avversario.

“All’inizio non mi piaceva giocare la Champions League”.

A Kompany è stato anche chiesto come Guardiola avrebbe gestito la partita dal punto di vista difensivo, in particolare contro attaccanti avversari come Edin Dzeko o Romelu Lukaku. “Per la mia generazione con Pep la sconfitta più dura è stata quella del Liverpool guidato da Klopp con Mane, Salah e Firmino… Sai se perdi palla le loro palle perse sono molto importanti. Addirittura inarrestabili. Magari questi aspetti vengono citati nel prepartita analisi.Ma per il resto, non dovresti pensarci troppo.

Con il Manchester City, l’ex capitano dei Devils ha disputato 36 partite di Champions League. Ovviamente non l’ha mai vinto. All’inizio non mi piaceva questa competizioneconfessa a Neville. Un tempo era meglio vincere la Premier League e la FA Cup. Forse perché il club non li vince da tempo. E poi, man mano che i tuoi successi nazionali progrediscono, adorerai le competizioni continentali. Ma ehi, giochi durante la settimana, la sera, contro squadre ai cui tifosi non importa. Dopodiché, a volte ci siamo fatti prendere la mano, contro squadre contro il Dortmund o anche contro l’Ajax. È stato un periodo difficile per le squadre inglesi in Europa, soprattutto contro potenze tedesche e spagnole per esempio.