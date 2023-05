Intervista a Maureen Dorr: “Non è ‘Attento alle tue ragazze’ ma ‘Attento ai tuoi ragazzi!'” »

Par è Charlotte Vanpever

Il suo primo romanzo, Dining Hall Concert at 4:30 P.M., destinato agli adulti – essendosi dedicata così a lungo ai libri per bambini – è divertente, satirico e tenero allo stesso tempo. Ed è lo sfinimento, ci dice la sempre radiosa Maureen Durr, che l’ha portata a scriverlo. Ma questo non significa che la montatrice, che inizialmente conoscevamo come una star del piccolo schermo, si consideri una scrittrice. Desidera una cosa: “Lasciami in pace!” Sorridi.

Maureen, ti conosciamo come presentatrice, attrice, autrice, editrice… Come ti descriveresti al meglio?

Sono una donna, il che è importante per me, ho 52 anni. Sono una madre. E una donna inizia a calmarsi e si dice che ci sono ancora molte cose da fare. Ma spero di farlo in modo più sereno. Alla fine ho capito che non c’è vincitore al traguardo. È inutile essere in testa al gruppo, non c’è taglio alla fine. Per quanto stupido possa sembrare, potrebbero esserci sempre state persone che lo sapevano, ma io no. E l’ho pagato caro, mi ha sfinito. E basta, sei fuori. Ho capito: mi concedo una pausa! (sorride)

Perché pensi di dover andare oltre nel gruppo, e raggiungere qualcosa che è irraggiungibile?

Immagino che volessi davvero che le persone mi guardassero e mi vedessero. Come se fin dall’inizio avessi avuto l’impressione di doverlo meritare. Dico spesso scherzosamente che mi sarebbe piaciuto essere carina e misteriosa. Il tipo di ragazza che non dice niente ma che troviamo così lusinghiera! La leggenda di famiglia narra che da bambino, non appena ho saputo scrivere, ho scritto un cartello con su scritto “Vota per me!”. Avevo bisogno, perché ero la più piccola, la sorella molto bella e la madre che lavorava molto, di poter venire a patti con il fatto che le persone mi guardassero. E non si è fermato per anni.

Era specificamente per vedere, tesoro, che hai fatto la televisione in tenera età?

Penso di si. Dopo di che, non ho mai sognato di fare televisione. Non era nella mia mentalità d’infanzia, ma ho sempre fatto spettacoli a scuola. La televisione è stata un’opportunità. Ho fatto un casting a 17 anni e mezzo senza saperlo veramente… mi è semplicemente capitato ed è stato fantastico. Guardando indietro, mi rendo conto che ciò che amo di più sono le esperienze. E lì, a diciassette anni, mi sono ritrovata sul retro degli autobus, sui cartelloni pubblicitari e quel tipo di attenzione, che i ragazzi non avevano, perché non ero la stella della scuola, l’ho trovata lì.

Questa sfida, dalla televisione, persiste per molti anni. Poi, dopo tanti anni, hai deciso di lanciare una tua casa editrice (Les Clochette Editions) di libri per ragazzi. Cosa causa questo fallimento?

La conversione è stata lenta, anche se sono sempre stato un grande lettore. Lavoravo come editorialista per Laurent Ruquier (“Abbiamo provato di tutto”) e non andavo d’accordo con la produttrice, Catherine Parma, e chiaramente non ero una delle sue teste. Avevo iniziato a scrivere canzoni da parte mia, anche un cortometraggio, e poi un lungometraggio. Dal momento in cui ho iniziato a fare le cose da solo, ho visto quanto fosse difficile fare le cose. Quindi, quando sei un editorialista e saluti qualcuno che ha impiegato 4 anni per realizzare il suo album o film, è allora che inizio a pensare. In TV, tuttavia, non dovresti pensare, è un impulso assoluto. E sono diventata meno brava perché non riuscivo più a dire le cose, ero meno divertente. Non sono stato licenziato ma ho capito che non ero più nelle cartoline di Laurent. Da due volte a settimana vengo solo una volta ogni 15 giorni. È un po’ offensivo da qualche parte. Credo che Laurent sia un po’ stanco di me… me lo immagino, sono stanco di me stesso!

Come sta andando la transizione?

È difficile, perché in TV ti guadagni abbastanza da vivere… almeno per il momento! (ride) Quando ho compiuto 40 anni, volevo essere il capo di me stesso. E siccome ho dei bambini piccoli, mi sono detto che avrei creato una mia casa editrice, libri per i giovani.

Oggi, dieci anni dopo, pubblichi il tuo primo romanzo per adulti, “Ballo di fine anno in sala da pranzo alle 16:30”. …

A 50 spazzole, ho bruciato, non riuscivo più a controllarlo, stavo sforzando così tanto. Quando le interazioni professionali erano complesse, ero, in questo buco nero, rannicchiato su me stesso. E lì questo copione (la base di questo libro, ndr) esisteva. Mi sono detto che sarei rimasto fedele a me stesso in questa storia e ho iniziato a scrivere dicendo a me stesso: “Vedremo”.

Questo libro, poi, è la storia di un padre, un cantante romantico, che va nelle case di riposo a fare dei concerti, per portare un po’ di allegria. Ma le intenzioni del padre e della figlia non sono solo nobili. Cerca anche di addormentarsi basandosi su certi comandamenti…

Originariamente, l’idea era di parlare di tutte queste persone, i cantanti, i musicisti, che fanno le loro cose non per Wembley, ma per un piccolo pubblico. Lui, Hervé Vincent canta davanti a 45 persone con apparecchi acustici ed è felice. Di persone così, ce ne sono molte, e vengono derise, perché non hanno quella che si chiama una carta. Ma utile. Poi c’è sua figlia che è stata abbandonata dalla madre e vuole una fortissima rivincita sulla vita. E ho trovato un modo per superare la volontà dei miei anziani attraverso di lui. Ma in realtà non gli fanno del male, le persone nella misura in cui gli fanno del male sono gli eredi!

Da qui la frase del motto del libro: “Sii gentile con i tuoi figli, perché sono loro che sceglieranno la casa di riposo”…

esattamente. Allo stesso modo, alcuni anziani potrebbero essere soli nelle case di cura perché erano genitori terribili. Il punto è anche lì. È davvero semplicistico vedere gli anziani come vecchi in declino. Puoi essere vecchio, carino, stupido, dinamico,…

La tua scrittura è tagliente e divertente.

Prima di iniziare a scrivere, non conoscevo la mia voce scritta. Ho fatto diverse versioni e una versione mi ha spaventato. Erano molti più soldi di quelli che avevo nella vita! (sorride) In realtà, penso di aver scritto quello che stavo davvero pensando. Così ho messo un po’ d’acqua nel mio vino da scrittura. Ma solo perché ho scritto un libro non significa che sono un autore…

Parli con la tua voce scritta. Che ne dici della tua voce parlata?

Ho capito che era speciale perché spesso le persone mi dicevano “ti ho riconosciuto dalla tua voce!”. Mi dà fastidio perché mi dico: “Cosa, non mi hanno riconosciuto dall’aspetto?” (sorriso) Quando avevo 17 anni, Claude Delacroix di Radio 21 mi disse: “Hai la voce di una papera, non lavorare mai alla radio”. Ci sono parecchie persone in Belgio. Mi hanno colpito in testa. I belgi sono bravi a dire alle persone di non scoreggiare più in alto del loro culo. In effetti, quella voce mi ha servito bene. Per molto tempo , quando lavoravo alla radio con Laurent Ruquier, quando dicevo qualcosa, se l’informazione era un po’ troppo speciale, mi prendeva in giro People e non mi prendevano sul serio, ma almeno ho una firma vocale. .. il che significa che le persone non mi prendono sul serio, ma è quello che succede!

La televisione, cosa rappresenta per te oggi?

Passato molto buono. Ma non rappresenta il presente né il futuro. Ma non dovresti dire: “Oh fontana, non berrò la tua acqua”. Soprattutto perché sono bravo a farlo…

Qualche mese fa, hai inviato una lettera a Envoyé Spécial che dedicava un case report di Hulu per dire che ti ha aggredito quando avevi solo 18 anni. Quanto ti ha aiutato a testimoniare il movimento #metoo, la liberazione del discorso delle donne?

Non mi ha aiutato. In realtà sei molto vecchio. Non ero così traumatizzato. Ho scritto la lettera, non volendo andare in onda per impedire alle persone di pensare per un secondo che stavo pubblicizzando me stesso o qualcosa del genere. Ma ho dato questa testimonianza per attestare qualcosa di più importante di Nicolas Hulot, e di cui non si parla abbastanza. Questo divario nella vita delle giovani donne di età compresa tra i 15 e i 25 anni è un momento cruciale e la maggior parte delle donne che subiscono violenza sessuale ha spesso un’età compresa tra i 15 e i 25 anni. C’è un malinteso che li mette a rischio. O si sono messi a rischio per ingenuità, cosa che è successa a me. Sono salito in questa stanza perché ho pensato, nemmeno per un momento, che questo tizio avesse un secondo fine. Non mi sentivo come se fosse qualcosa che ho creato, stavo immaginando praline. Mi metto a rischio per ingenuità. Al contrario, alcune ragazze molto sessuali possono dare l’impressione di non essere interessate alla loro sessualità, di essere molto libere, ma questo non è vero. E daranno questa impressione agli uomini. Tra i 15 ei 25 anni è molto importante aiutare queste ragazze e soprattutto non condannarle. Soprattutto, non dire loro: “Cosa ci facevi in ​​quella stanza? In questa macchina?”. A volte le donne stesse hanno questo tipo di frase: “Ma hai visto come è vestita? Semplicemente non devi …” Una giovane donna impressionabile si trova in una situazione che dà l’impressione che stesse cercando, io non crederci, non è vero. Non l’ho cercato. O era ingenua dell’amore in cui credeva, o l’immagine con cui era nata non era molto buona. È un insegnamento, li circonda ma soprattutto non li condanna. Questo aggiunge dolore al dolore. Ci sono parole proibite. Dire “Hai visto come eri vestita?” è proibito, non è “guarda le tue figlie”, è “guarda i tuoi ragazzi!”.

