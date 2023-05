Red carpet a Cannes 2023: scopri le foto più belle

Laura Smith

La figlia di Natalie Bay e Johnny Hallyday non ha scalato la scala per la prima volta a Cannes. Ho frequentato la Croisette per la prima volta nel 1996.

Boom Clementieff

Nata in Quebec, Canada, l’attrice francese ha recitato in un cameo al fianco di Tom Cruise nel suo ultimo sequel Missione impossibile che dovrebbe uscire quest’anno.

Fan Bing Bing

di origine cinese. È apparsa sul red carpet con un lungo abito leopardato.

Catherine Deneuve

Nella locandina di questa 76esima edizione, l’attrice è venuta a sostenere la figlia, Chiara Mastroianni, che quest’anno sarà al timone della cerimonia.

© 2023 Visione

Mads Mikkelsen

L’attore danese è apparso accanto a sua moglie, Hanne Jacobsen.

© 2023 Visione

Umma Thurman

Famosa per aver interpretato se stessa in “Kill Bill” e anche per aver flirtato più volte con Quentin Tarantino, l’attrice è arrivata sorridente a Cannes con suo figlio, Levon Hawke.

© 2023 Visione

Michele Douglas

L’attore americano premio Oscar è arrivato sul tappeto rosso con sua moglie Catherine Zeta-Jones e la loro figlia, Carys Zeta Douglas.

© 2023 Visione

Johnny Depp

L’apparizione dell’attore sulla Croisette ha scatenato la folla. Presentazione della trasmissione del filmJane du BarryMentre interpreta Luigi XV, Johnny Depp non ha esitato a chiamare i suoi fan per firmare autografi e posare per le foto.

© 2023 Visione