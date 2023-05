Risultati 2023 IMPACT Wrestling Under Siege

Impact Wrestling presenta il PPV di Under Siege venerdì 26 maggio 2023 alle 2:00 ora di Parigi o alle 20:00 ora di Montreal.

Lo spettacolo è visibile all’indirizzo Fite TV (acquista qui l’offerta).

prima dello spettacolo

partita di coppia

The Coven (Taylor Wilde e KiLynn King) contro Death Dollz (Jessicka e Courtney Rush)

Alla fine della partita, Courtney Rush ha ottenuto un Basharshooter su Taylor Wilde per la vittoria per sottomissione.

Gagnantes: Death Dollz (Jessica e Courtney Rush)

Partita del campionato di media digitali

Joe Hendry (c) contro Dirty Dango

Alla fine del match Joe Hendry va da Dirty Dango che lo prende a calci nelle parti costringendo l’arbitro a fermare la rissa.

Vincitore: Joe Hendry (c) per DQ

Dopo la partita, Dirty Dango sta inseguendo Joe Hendry quando improvvisamente colpisce la musica di Santino Marella. L’authority manager scaccia Dirty Dango e poi festeggia con Joe Hendry.

Direttore dello spettacolo

una partita

Kenny King (accompagnato da Sheldon Gunn) al fianco di Nick Aldiss

Alla fine del match, Kenny King si è lanciato dalla seconda corda, ma Nick Aldis lo ha preso in aria e lo ha contrastato con una Powerbomb. Nick Aldis applica quindi King’s Lynn Cloverleaf per la vittoria per sottomissione.

Vincitore: Nick Aldiss

Dopo il match, Nick Aldis festeggia la sua vittoria e poi lascia il ring quando improvvisamente sugli spalti vediamo Killer Kelly e Masha Salamovic litigare. Killer Kelly batte Masha Salamovic questa volta prima che la sicurezza separi le due donne.

PARTITA DI 6 TAG TEAM

The Design (Deaner, Angels & Kon) con Rich Swann, Sami Callihan e Jake Crist

Alla fine della partita, gli Angels hanno catturato Rich Swann per la prima volta mentre volava con il suo Handspring Moonsault, ma quando ha provato a seguire con un Half Nelson suplex, Rich Swann lo ha stordito con un Victory Roll per contare i tre e la vittoria. .

Juggnants: Rich Swann, Sami Callihan e Jake Crist

una partita

Gisele Shaw (accompagnata da Jay Vidal e Savannah Evans) contro Trinity

Alla fine della partita, Trinity ha portato Gisele Shaw a terra in uno stile Sunset Flip e poi si è connesso con Star Struck per la vittoria tramite sottomissione.

Vincitore: Trinità

LOTTO DEL CAMPIONATO MONDIALE DI IMPACT TAG

Ice & Bay Club (c) (Ace Austin e Chris Bay) vs. Subculture (Flash Morgan Webster e Mark Andrews Escort Danny Luna)

Alla fine del match, Ace Austin suona Flash Morgan Webster con un Roundhouse Kick e poi manda Chris Bey su Mark Andrews che prende l’Art Of Finesse. Quindi Ace Austin avrebbe continuato con la sua vittoria su Mark Andrews per la vittoria.

Juggnants: ABC (c) (Ace Austin e Chris Bey)

Partita del campionato di impatto X-DIVISON

Trey Miguel (c) contro Chris Sabin

Alla fine della partita, Trey Miguel mette le dita negli occhi di Chris Sabin e poi l’arbitro interviene per rimproverarlo. Quindi Chris Sabin prova a portare Cradle Shock all’arbitro, poiché vede più anelli, ma se ne accorge all’ultimo momento. Trey Miguel ne approfitta e tira giù un Shotgun Dropkick a Chris Sabin che atterra sull’arbitro che era dietro di lui. Chris Sabin poi porta il suo Cradle Shock a Trey Miguel, ma l’arbitro non è più lì per contare. Chris Sabin prova a svegliare l’arbitro, ma nel frattempo Trey Miguel afferra il suo barattolo di vernice e lo spruzza in faccia al suo avversario e conclude con una combo Rollup per la vittoria.

Vincitore: Trey Miguel (al centro)

IMPACT WORLD CHAMPIONSHIP RACERS 6 MODALITÀ DI PARTITA

Moose contro Eddie Edwards contro Jonathan Gresham contro Yuya Uemura contro Alex Shelley contro Frankie Kazarian

Alla fine della partita, Eddie Edwards ha colpito Frankie Kazarian con un ginocchio a Boston ed è stato poi messo fuori combattimento dalla lancia di Moose. Yuya Uemura torna dopo e prende un suplex tedesco a Moose, ma Alex Shelley lo stordisce con un superkick e finisce il suo Shell Shock per la vittoria.

JAGNNANT: Alex Shelley

Nel backstage, Chris Sabin cerca di attaccare Tre Miguel, ma la sicurezza interviene molto rapidamente.

Impatto della partita del campionato mondiale a eliminazione diretta

Deonna Purrazzo (c) contro Jordyn Grace

Alla fine del match, Deonna Purrazzo ha portato il suo Queen’s Gambit a Jordynne Grace sulla seconda corda e poi ha bloccato la vittoria.

Vincitore: Deonna Purazzo (al centro)

IMPACT WORLD CHAMPIONSHIP Nessun incontro di squalifica

Steve McClain (c) contro PCO

Alla fine del match, PCO è salito sulla terza corda, ma Steve Maclin è tornato alla carica e lo ha scaraventato violentemente sui blocchi di cemento posti a terra. Quindi Steve McClain dà il cambio al PCO e gli porta il suo KIA su un blocco di calcestruzzo per la vittoria.

Juggnant: Steve McClain (c)

Dopo il match, Steve McClain chiede a Scott D’Amore di lasciarsi cadere il titolo come promesso. Scott D’Amore obbedisce e poi tende la mano a Steve McClain che non gliela stringe e se ne va, insultandolo. All’improvviso, Bully Ray è apparso dietro il presidente di IMPACT Wrestling e lo ha soffocato con la cintura. Quindi Steve McClain torna sul ring e aiuta Bully Ray ad allestire un tavolo che vuole dare fuoco. Mathieu Ryholt cerca di intervenire, ma viene fermato dai due uomini. PCO e Motor City Machine Guns (Alex Shelley e Chris Sabin) cercano di intervenire, ma Steve McClain e Bully Ray riescono a calmarli. Quindi Bully Ray e Steve McClain hanno dato fuoco al tavolo e hanno fatto passare Scott D’Amore.

Lo spettacolo si conclude con Bully Ray che alza la mano del campione del mondo tra i fischi della folla e con Scott D’Amore steso a terra.

Credito: IMPATTO Lotta