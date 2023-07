Uno dei migliori amici di Remco, Evenepoel, prolunga il suo contratto con Soudal Quick-Step

La squadra ciclistica belga del World Tour ha annunciato lunedì che l’italiano Mattia Cattaneo ha prolungato il suo contratto con Sodal Quick-Step fino al 2025.

Cattaneo, 32 anni, si è unito al ‘Wolfpack’ nel 2020 dal team italiano Androno Giocattoli-Sidermec. Da allora, si è affermato come uno dei compagni di squadra più preziosi di Remco Evenepoel. Lo ha accompagnato in particolare nell’ultimo tour in Italia.

L’italiano ha iniziato la sua carriera professionistica con la Lampre-Merida nel 2013. Con la maglia Quick-Step, è arrivato secondo nella nona tappa del Tour de France 2021 e secondo nel Campionato Italiano a Tempo quest’anno dietro a Filippo Ganna.

“Sono molto felice di continuare la mia avventura all’interno del Wolfpack e orgoglioso di far parte di una squadra così speciale. Penso di aver fatto un buon lavoro negli ultimi anni, ho trovato il mio posto e sono felice di poter usare la mia esperienza per aiutare la squadra a crescere. I miei obiettivi per i prossimi due anni sono soprattutto aiutare la squadra nelle corse a tappe e continuare a migliorare nelle cronometro”La reazione di Cattaneo, citata nel comunicato stampa.

“Mattia è un corridore importante per noi e siamo lieti di poter usufruire dei suoi servizi nei prossimi due anni”.ha aggiunto Patrick Lefebvre, direttore di Soudal Quick-Step. “È un forte scalatore e ha una grande velocità in pianura. Può offrire molto in diversi scenari ed è fantastico fare un accordo con lui”.