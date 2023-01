Insurrezione in Brasile: l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è ricoverato negli Stati Uniti

Lunedì la moglie Michelle ha annunciato che Jair Bolsonaro era stato ricoverato in ospedale e “sotto osservazione” per “problemi addominali”, in seguito alle notizie dei media brasiliani sul ricovero dell’ex presidente brasiliano in un ospedale della Florida, negli Stati Uniti .

Tuttavia, Michelle Bolsonaro non ha specificato nel suo post su Instagram dove sia stato ricoverato suo marito, che ha lasciato il Brasile due giorni prima della scadenza del suo mandato il 31 dicembre.

Molti media brasiliani In precedenza era stato annunciato che l’ex presidente era ricoverato a Orlando, in Florida (Stati Uniti sudorientali), Il giorno dopo un violento assalto dei suoi sostenitori al palazzo presidenziale, al Congresso e alla Corte Suprema di Brasilia, di cui ha negato la responsabilità..

Il quotidiano O Globo ha riferito di essere stato ammesso alla celebrazione della salute dell’Avvento a causa di “forti dolori addominali”.

Bolsonaro, 67 anni, deve affrontare gravi conseguenze per l’accoltellamento che gli è quasi costato la vita nel settembre 2018, prima di essere eletto presidente.

Ostruzioni intestinali, sottoblocchi o aderenze: è stato ricoverato in ospedale d’urgenza sei volte e rioperato sei volte dalla fine del 2018.

L’ex capo di stato di estrema destra aveva lasciato il Brasile senza partecipare all’inaugurazione il 1 gennaio del suo successore di sinistra, Lula, per recarsi nella tenuta dell’ex campione di arti marziali, Jose Aldo, a Orlando.