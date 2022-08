Kate Middleton ha sorpreso un giornalista intrattenendo suo figlio mentre era in bagno

Come immaginiamo, Kate Middleton circondata da tante guardie del corpo in un furgone nero, quest’ultima avrebbe potuto prendere il treno per andare ai Giochi del Commonwealth secondo un giornalista. Infatti, in un tweet, il giornalista radiofonico della BBC Matthew Seid ha raccontato il suo incontro esilarante con la duchessa di Cambridge… nei bagni del treno. dirti.

All’inizio, Kate Middleton si era innamorata di Ted, il figlio di Matthew Syd. Il bambino era solo davanti ai bagni del treno. Poi la madre dei tre figli reali avrebbe chiesto al ragazzino: “Ero solo ?“A cui rispondeva che stava saggiamente aspettando suo padre. Nell’attesa del ritorno del padre, Kate e il bambino stavano iniziando una lunga e gioiosa discussione. Il ragazzino Kate ha mostrato la medaglia d’oro di suo padre su Twitter, spiega Matthew Seid: “Ero in bagno ieri sul treno mentre mio figlio aspettava fuori. Parla con una donna che stava aspettando il suo turno. Hanno chiacchierato e riso. Sono uscito per ringraziarla. Era Kate!La giornalista, infatti, non avrebbe riconosciuto subito la duchessa di Cambridge, perché sorprendentemente sola.

confusione comune

Se il giornalista non ha riconosciuto Kate, anche Kate non ha capito che stava parlando con un giornalista. In un articolo che ha scritto per The Times raccontando la divertente storia del suo incontro con la moglie di William, Matthew Seid spiega:Ho sentito una risata. Quando sono uscito dal bagno avevamo solo pochi minuti dalla stazione di arrivo… poi mi sono girato e ho detto “Oh, e grazie per averci fatto compagnia”Lui continua: “Mi sono fermato nei miei lombi. Si accigliò e disse: “Kate?” Non c’erano guardie di sicurezza. Ma la duchessa di Cambridge parlava felicemente con mio figlio.“

Un ricordo inciso nella memoria di un bambino? Niente di meno sicuro. Matthew ha chiesto al padrone di suo figlio se sapeva con chi stava parlando. E il ragazzino rispose:Non ne ho idea, ma la signora è stata molto gentileMatthew Seid, in conclusione, ci tiene a ricordare che questa bella storia rispecchia lo stato d’animo della Duchessa:Kate non aveva idea di parlare con il figlio di un giornalista. Ciò riflette il suo carattere e il suo senso del dovere. La monarchia britannica in buone mani“.