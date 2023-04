Indirizzo di Bruxelles per mangiare come un Manhattan

Conosciamo bene il ristorante americano. Al cinema in Pulp Fiction o Taxi Driver, o in pittura in un cupo quadro di Edward Hopper. Nell’immaginario collettivo pensiamo direttamente alle poltrone in pelle, ai tavoli alti dove sedersi di fronte al bancone, ai barattoli di vetro del ketchup e ai neon multicolori. Non c’è bisogno di fare un viaggio a Manhattan per immergersi nello scenario. A Bruxelles, nel cuore di Ixelles, c’è un indirizzo che offre un viaggio istantaneo negli Stati Uniti. Si chiama Elbow e se non l’hai ancora provato, questo è il posto dove andare.

Il locale si è trasferito in rue de la Paix nel 2020 e rimane in gran parte sconosciuto al di fuori degli habitué locali e dei circoli ristretti che ne custodiscono gelosamente il titolo. Ci è stato detto che è uno dei posti preferiti dello chef due stelle Sang Hoon Dejimber. All’improvviso, abbiamo voluto spingere ulteriormente la porta a vetri e salire su uno degli otto sgabelli attaccati direttamente al bar per provare uno dei loro leggendari panini.

All’improvviso, il quartiere di Saint-Boniface si è trasformato in un piccolo angolo di Chicago. Specialmente con l’autentico accento del capo come bonus. Il caffè è enorme come lì, ma è soprattutto il panino al pastrami sul pane di segale che siamo venuti a provare. Perché è lui quello di cui tutti parlano. Offre un meraviglioso panino con deliziosa carne affumicata e senape (conta 16 euro). La sua variante, il Pastrami Reuben (€ 18), consiste nello stesso panino avvolto nel pane di segale, ma questa volta guarnito con deliziosi crauti fatti in casa con cipolla rossa e formaggio fuso come bonus. L’unico inconveniente è che il pane americano non è buono come a casa (e può sembrare un po’ caro per un panino). Ma almeno stiamo davvero assaporando qualcosa di autentico e diverso.

Per dessert, non rinunciamo alle ciambelle in stile americano di niente al mondo. Inoltre, ci sono altre specialità americane che cambiano i luoghi comuni sui tradizionali hamburger e panini. C’è il fuso di tonno, che si presenta sotto forma di maionese di tonno e formaggio fuso avvolto in un panino. Da segnalare anche la cheesesteak, che è un panino caldo servito su una baguette bianca fatta con bistecca tagliata sottile e fuso di provola. In breve, per una vera crociera transatlantica, Elbow è dove sta.

O? Rue de la Paix 32, 1050 Ixelles

Quando ? Dal martedì al venerdì dalle 11:00 alle 15:00 e il sabato dalle 10:00 alle 16:00.

gomitocontatore.com

