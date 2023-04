“100.000€ sono davvero il minimo”: Dylan Terry accusa Bubba di un piano fraudolento nell’ambito del traffico di bambini!

Da più di un anno a questa parte il rapper non si è risparmiato sui social per denunciare (a modo suo) le truffe di buona parte degli ex candidati dei reality che hanno trovato rifugio il più delle volte a Dubai. Non esita a chiamare affettuosamente questi influencer “influencer”. L’obiettivo principale del rapper soprannominato “Il Duca di Boulogne”? Magali Berdah, soprannominata anche nel settore “l’alta sacerdotessa degli influencer”.

Da lunedì, B2o ha deciso di attaccare Dylan Thiry rivelando prima la prima voce che sentiamo chiaramente l’ex candidato Koh-Lanta in particolare affermando che un giorno stava pensando di diventare un “Mac su MYM”, la piattaforma che distribuisce immagini, video, e altri contenuti per adulti.

Questo martedì è stata la seconda parte delle scoperte di Bubba. E il minimo che possiamo scrivere è che l’artista ha condiviso un altro “file” dei suoni più scioccanti.

Infatti, un altro candidato del reality (di nome Jazz) sarebbe incappato in problemi amministrativi per la possibilità di adottare un bambino. Poi ho contattato Dylan Thierry, fondatore di un’associazione chiamata “Comme des enfants” il cui scopo, come ha indicato al momento della sua creazione, era “Per aiutare i nostri figli di domani, ma non solo, non dimentichiamoci degli animali, proteggiamo la natura, prendiamoci cura degli anziani…”.

Solo che lo scorso novembre, questa associazione è stata sciolta. Molte delle persone che hanno partecipato economicamente al fondo aperto dall’associazione si sono giustamente chieste dove fossero finiti i milioni di euro raccolti.

Mentre “Like Babies” era ancora in giro, il candidato al reality TV pensa di rivolgersi a qualcuno che conosce le vene per adottare un bambino. “Jazz mi ha scritto, una volta in Madagascar e una volta a Dubai, per vedere se avevo un contatto da adottare. Potevo farla adottare oppure sarei diventato l’influencer numero uno da adottare perché non avrebbero mai trovato una soluzione. Loro non fare viaggi umanitari, falliEhi, possiamo sentire nell’audio che Bubba pareggia questo martedì?

Il sequel scioccherà più di uno dal momento che Dylan Thiry prende in giro uno schema per fare soldi non potrebbe essere più subdolo. “Mi assicuro di chiedere loro 100.000 euro, è davvero il minimo, e dico loro di venire in Madagascar, me ne danno 100.000 e io faccio di tutto perché adottino un bambino e li salvino. […] Poi ci sono due cose: una, prendo un grosso biglietto, e due, non dico che è per me. Dico che ci sono circa 150.000 euro di documenti per pagare le parcelle degli avvocati e via dicendo. Perché prendo tutto in tasca. Lui salva un bambino”.

L’audio viene trasmesso molto rapidamente sul web che non sarà l’ultimo contro l’influencer poiché Booba ha evocato 4 “file” per oscillare contro il lussemburghese che non ha ancora reagito a questi due casi.