L’estimation émane de la Banca Nazionale del Belgio (BNB) : l’indice santé pourrait grimper de 6.9% sull’ensemble de l’année 2022. Commento concreto cela va-t-il se traduire dans l’indexation automatique des salaires ? Declic a voulu y voir clair

Jamais l’indice santé n’a augmenté autant

Premier constat, jamais depuis sa création, l’indice santé n’a augmenté autant en une seule année. Cet indice, basé sur l’indice des prix à la consommation auquel on a soustrait l’alcool, le tabac et les carburants sert de point de repère pour l’indexation automatique des salaires, des allocations (dans sa version lissée) et des loyers. C’est cet indice qui, selon les projections de la BNB tenant compte de la guerre en Ucraina, non ci sono misure governative per fare la spesa energetica dei menage, versare il 6,9% sull’ensemblee de l’anné.

Une indexation automatique différemment appliquée

Cela dit, tous les salaires ne sont pas indexés au même moment ou de la même manière. Pour certes (dont le secteur public), le salaire est indexé à chaque franchissement d’un index pivot. En clair, l’adaptation du salaire au coût de la vie se fait par palier. Dès qu’un palier de 2% d’augmentation est franchi, le salaire est augmenté in proporzione. Cet index pivot a été franchi en février, ce qui a conduit à une indexation en mars pour les allocations et en avril pour les salaires concernés par ce mécanisme.

Mais il faut rappeler que, chez nous, seuls 40% des salaires sont indexés lors du franchissement d’un index pivot. Versare il 40% d’autres travailleurs, l’indexation est annuelle. Pour d’autres encore (10%) l’indexation est trimestrielle et les 10% restant bénéficient d’autres forme encore, comme une adattamento salariale mensuelle.

Un manque à gagner pour certes

Ces différences de système ne sont pas sans conséquences pour le portefeuille. Si, à l’arrivée, l’indexation est la même pour tous, les types d’indexations différents peuvent avantage alcuni travailleurs, en fonction du niveau d’inflation. Quand l’inflation est galopante, comme c’est le cas actuellement, ceux qui bénéficient d’une indexation continua tramite le franchisement d’un indice pivot sont avantagés. Selon les calculs de Thomas Greuse, du service d’étude de la CSC, “sur l’année 2022, un salarié médian (3450 € brut / mois) bénéficiant du système appliqué dans le secteur public pourrait, sur l’année, gagner 175 € bruts de plus qu’un salarié gagnant index le…“.

Par contre, en période de faible inflation, il vaut mieux être indexé à date fixe, plutôt que de devoir attendre le franchising d’un palier de 2%.