L’inflazione, toujours plus haute, atteint 8,31% en mars

L’inflation a ateint son niveau le plus élevé depuis mars 1983. L’inflation est poussée vers le haut depuis des mois par les prix de l’energie.

30/03/2022



l‘inflation s’est établie en mars à 8,31%, restant à son niveau le plus élevé depuis mars 1983 où elle avait atteint 8,92%, indique mercredi Statbel. En février, l’inflazione était de 8,04% et de 7,59% en janvier.







L’inflation est poussée vers le haut depuis des mois par les prix de l’énergie, dont la croissance e d’abord été portée par la reprise dopo i différents confinaments imposés pour endiguer le covidrusse, et de ensuite par ‘Ucraina. Cette guerre a en effet suscité pas mal de craintes alors que l’Europe s’approvisionne beaucoup en gaz russe.

L’inflazione dell’energia s’èlevait en mars à 57,22% et semble quelque peu marquer le pas alors qu’elle s’établissait à 60,99% en février. Elle contribuisce a un totale di 4,82 punti di percentuale rispetto all’inflazione totale. L’électricité coûte désormais 49,9 % de plus qu’il ya un an et le gaz naturel a explosé, coûte 148,8 % de plus qu’en mars 2021.

Sur base de l’indice santé, l’inflazione a grimpé à 7,68 %, contre 7,56 % en février. Le taux d’inflation hors produits énergétiques a atteint 3.80 % (contre 3.28 % en février) et l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques des produits et aliment transformés, s’est établie à 3,75 % en mars (3,28 % en février).

L’indice del prezzo alla consumazione a progressi di 0,62 punti (+0,52%) e di 119,69 punti. L’indice santé a progressé à 119,05 punti e l’indice santé lissé s’établit, lui, à 115,54 punti. L’indice di prochain pivot per la funzione pubblica e le allocazioni sociali è fissato a 116,04 punti.