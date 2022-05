James Franco ed Elon Musk, due presunti sostenitori di Amber Heard, non testimonieranno a suo favore

Il processo a Johnny Depp, accusato di violenza dall’ex moglie Amber Heard, è in corso dall’11 aprile… e non tutto sta andando come previsto.

Testimonianze scioccanti, prove convincenti e molti altri colpi di scena nella lista dei processi supermediali che si oppone Johnny Depp per me Ambra sentita. Questa settimana, l’attore 58enne ha rilasciato una dichiarazione potente convocando uno psichiatra per testimoniare sui problemi psicologici della sua ex moglie. Ha anche svelato un video clip dell’attrice miliardaria Elon Musk, che sembra essere molto legata a lei, mentre è ancora sposata.

Elon Musk avrebbe potuto commentare lui stesso questo video, ma il nuovo proprietario di Twitter ha deciso di fare marcia indietro. L’imprenditore, infatti, avrebbe preferito non manifestare pubblicamente il proprio sostegno ad Amber Heard, quando, alla base, sembrava propenso a farlo. Un difetto che l’avvocato dell’attrice non ha ancora giustificato.

Un altro personaggio che avrebbe dovuto comparire al timone, ma che alla fine ha deciso di mollare: l’attore James Franco. Amber Heard ha citato quest’ultimo come testimone di ferite durante le riprese.

A poco a poco, Amber si ritrova molto sola…