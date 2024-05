Index.03: Una terza edizione della scarpa da corsa riciclabile di Salomon

Salomon ha recentemente introdotto la terza versione della sua scarpa riciclabile, la Index.03.

Una scarpa che è stata migliorata, attraverso le versioni, per avvicinarsi agli standard di comfort, prestazioni e design che i praticanti si aspettano. Perché lo scopo di questo modello è soprattutto l’innovazione per indicare la strada verso il futuro, e una parte fondamentale dell’impatto ambientale della scarpa risiede nei materiali utilizzati per produrla. Qui, dopo l’uso, la scarpa deve essere restituita al riciclaggio, e la stragrande maggioranza dei materiali viene riutilizzata per un altro uso. Tutto quello che devi fare è scansionare il codice QR sulla linguetta della scarpa, così potrai stampare un’etichetta di spedizione, con spedizione gratuita.

Indice Salomon.03 ©Salomone

Quali sono le novità rispetto alla versione precedente?

Innanzitutto, l’uso di un’intersuola più leggera, 100% poliestere riciclato per la linguetta e un processo di taglio più efficiente per la tomaia, il che significa un miglioramento del materiale sprecato dal 40% ad appena il 26%.

Il concetto di base continua: una scarpa completamente riciclabile composta da due componenti principali: TPU per la parte inferiore sotto la caratteristica linea rossa, e poliestere per la tomaia.

Questo design accurato facilita lo smontaggio della scarpa alla fine della sua vita, migliorando la durata attraverso un approccio circolare. La scarpa è destrutturata, con il TPU riutilizzato nei pattini e il poliestere reincarnato nei tessuti.

Il prezzo è stato leggermente abbassato

Nell’uso il comfort non è ancora perfetto, in quanto molti utilizzano questo modello più nella vita di tutti i giorni che per l’allenamento. Per migliorare le prestazioni di corsa dell’Index.03, usa Salomon Schiuma più leggera È stato ridisegnato, mantenendo la stessa geometria ma dotato di un composito superiore. L’obiettivo è offrire una vera scarpa da corsa che sia allo stesso tempo efficiente in allenamento e riciclabile.

In definitiva, riducendo la densità e migliorando la flessibilità della schiuma si ottiene una scarpa più morbida e leggera. 249 grammi Rispetto ai 263 grammi del modello precedente.

Noteremo anche un aggiustamento del livello dei prezzi con il marketing a 150 euro Invece di 160 per il modello precedente. Questo rimane un prezzo fisso per questo tipo di scarpe, ma l’obiettivo è rendere le scarpe ecologiche accessibili a un pubblico più ampio.

Il design pulito e aerodinamico aumenta anche il fascino estetico, garantendo che la durabilità non vada a scapito dello stile.