Secondo Bloomberg News, Apple sta alimentando i server AI con i propri chip

Secondo Bloomberg News, quest’anno Apple offrirà alcune delle proprie funzionalità di intelligenza artificiale attraverso data center alimentati dai propri chip, poiché il produttore di iPhone cerca di integrare l’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti.

L’azienda sta collocando i suoi chip in server di cloud computing in grado di gestire compiti avanzati di intelligenza artificiale che saranno integrati nei dispositivi Apple, afferma il rapporto, citando fonti vicine alla questione.

Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

I chip sono simili a quelli presenti nei computer Mac di Apple, afferma il rapporto, aggiungendo che le attività più semplici relative all’intelligenza artificiale verranno gestite sul dispositivo.

Il piano per utilizzare i propri chip e l’elaborazione cloud per le attività di intelligenza artificiale è in lavorazione da circa tre anni, ma Apple ha accelerato i tempi dopo che il lancio di ChatGPT di OpenAI ha scatenato una mania per l’intelligenza artificiale, secondo il rapporto.

All’inizio di questa settimana, Apple ha annunciato il suo chip di prossima generazione, l’M4, che alimenterà i nuovi modelli di iPad Pro e supporterà alcune funzionalità di intelligenza artificiale.