Indebolendo gli indicatori, le misure compensative gravano sulle famiglie medie | Economia

Le misure compensative adottate dal governo per far fronte agli alti prezzi dell’energia aggravano la situazione delle famiglie a reddito medio. Sarebbero stati meglio in assenza delle misure, secondo i ricercatori della KU Leuven. Questi meccanismi hanno l’effetto di far aumentare più lentamente l’indice dei salari e delle prestazioni sociali.

Per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia, il governo federale ha adottato misure negli ultimi mesi, ad esempio offrendo premi e buoni, in modo che la bolletta rimanga sostenibile per le famiglie. Tuttavia, la misura automatica dei salari e degli assegni sociali mira a compensare in modo strutturale la perdita di potere d’acquisto. Nel loro studio, i ricercatori di Leuven hanno studiato per la prima volta l’interazione tra indicizzazione e misure di potenza aggiuntiva. Quindi tengono conto di tutte le azioni intraprese dal governo dall’inizio della crisi energetica stessa.

Alla fine, queste azioni sembrano rallentare l’operazione del puntatore. Mentre queste compensazioni mirano ad abbassare la bolletta energetica, influiscono anche sull’indice di salute, che viene utilizzato per calcolare l’indice salariale, ed è meno consistente. Ciò si traduce in un indice salariale più basso e in prestazioni inferiori rispetto a quando non fossero state prese misure.

In media, le famiglie si trovano in una situazione peggiore, a causa delle azioni intraprese, che senza l'intervento, secondo lo studio condotto dagli accademici. Ciò è principalmente dovuto al fatto che i redditi medi e alti perdono di più a causa di un'indicizzazione inferiore di quanto guadagnano grazie a misure di compensazione. Al contrario, per il 10% più povero l'effetto è molto positivo: queste misure assicurano che l'ultimo classificato sia compensato nel suo caso da misure di sostegno. Poiché hanno un reddito basso, l'effetto di un indice più basso in termini assoluti è meno significativo dell'assegnazione di bonus o assegni.

