Indagine PISA 2022: calo senza precedenti del livello di matematica tra i quindicenni

È questo il primo risultato dell’indagine PISA 2022. Viene rivelato per la prima volta “Un calo significativo e senza precedenti nei risultati medi dei paesi OCSE in matematica tra il 2018 e il 2022 (meno 17 punti)”. Nell’Unione Vallonia-Bruxelles, il calo ha raggiunto i 21 punti dall’ultima valutazione del 2018.

Tuttavia, con un punteggio di 474, il punteggio dell’Unione Vallonia-Bruxelles è pari alla media OCSE (472), e la sua performance è alla pari con quella di paesi come Germania e Francia.

Isabelle Demonti, ricercatrice in valutazione e qualità dell’insegnamento della matematica presso l’Università di Ulig, Il peso della crisi del Corona conferma questi risultati: “La perdita di apprendimento post-Covid è stata più significativa in settori come la matematica. La crisi sanitaria è stata gestita in particolare nelle scuole attraverso l’insegnamento ibrido. Corsi come la matematica non sono facili da implementare a casa.

Inoltre, questa diminuzione colpisce sia gli studenti più deboli (la loro percentuale aumenta del 5%) che quelli più forti (allo stesso tempo, la loro percentuale diminuisce del 5%).

Se questa riduzione sembra significativa, l’Unione Vallonia-Bruxelles sta ottenendo risultati migliori rispetto ai suoi vicini di confine o ad altre comunità: “Perdiamo molto meno dei Paesi Bassi, della comunità fiamminga, della Germania, della Francia per certi aspetti e della comunità di lingua tedesca”., L’insegnante spiega Ariane Bay, dottoressa in scienze dell’educazione e direttrice del servizio AIDE (analisi e intervento nei settori dell’abbandono scolastico e dell’insegnamento) all’ULiège. “Quindi il nostro sistema alla fine si è dimostrato relativamente resiliente, rispetto a questo ciclo molto specifico”.. Le misure strutturali adottate prima della crisi del coronavirus potrebbero spiegare in particolare questa tendenza.