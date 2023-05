A Buckingham Palace è in corso una serata di gala: ecco perché è un momento così importante per la Principessa Elisabetta

Buckingham Palace accoglie persone molto belle il venerdì sera. Alla vigilia dell’incoronazione di Carlo III, il palazzo è teatro di un grande ricevimento da parte di Carlo e Camilla. “Tutto ciò che è reale sul pianeta è qui a Buckingham PalaceCommenta subito il nostro giornalista, Alex Batard.

Nelle ore che hanno preceduto questo ricevimento, sono arrivati ​​a Londra gli illustri ospiti del nuovo re: la moglie del presidente americano, il presidente francese Emmanuel Macron, e persino il principe Alberto di Monaco. “Questa sarebbe, infatti, l’unica occasione per il re Carlo e la regina Camilla di scambiare due chiacchiere con i loro ospiti, dal momento che l’eleganza, il protocollo e la solennità dell’incoronazione non lascerebbero loro l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con i 2.300 invitati. Stasera solo i VIP hanno ricevuto un invitospecifica il nostro giornalista che ha parlato in diretta a RTL info 19H.