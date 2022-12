Inchiesta corruzione: il commissario europeo Schinas difende i suoi tweet e la sua presenza in Qatar

Il commissario europeo Margaritis Schinas, i cui precedenti tweet sul Qatar sono stati esaminati negli ultimi giorni alla luce dei sospetti di corruzione da parte di quel paese, martedì ha difeso con forza le sue azioni. Il greco ha confermato di aver costantemente difeso, anche nei suoi interventi su Twitter, la posizione ufficiale del comitato.

Lui stesso era presente all’apertura della Coppa del Mondo FIFA. “È stato il primo evento sportivo mondiale dopo la pandemia e l’Europa non poteva mancare.Ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Ha twittato in questa occasione in “Grandi progressiQuello che il Qatar ha ricevuto in riforme del diritto del lavoro, e riforme che, ha detto, devono conservare i loro effetti oltre l’evento.

Le recenti rivelazioni sulla stampa secondo cui è in corso un’indagine giudiziaria sulla presunta corruzione orchestrata da Doha contro (ex) eurodeputati ha messo in dubbio queste posizioni altamente concilianti. Senza motivo, secondo il commissario Schinas, che ricorda di aver subito incontrato i rappresentanti dell’Ilo.