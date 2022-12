Il destino dei russi che si rifiutano di combattere: “Non è solo illegale, è disumano”

I russi hanno la possibilità di rifiutarsi di combattere una volta al fronte? Ovviamente no. Almeno, questo è ciò che Sergey (non è il suo vero nome) ha chiarito quando ha discusso della situazione di suo figlio Stas (non è il suo vero nome) alla BBC.

Nessuna informazione è stata data sulla guerra. Dovevano farsi avanti, ma nessuno sapeva cosa li aspettava”. Papà inizia con i nostri amici. Se era in vantaggio, è stata una scelta di Stas. Sentiva che era suo dovere “fare la cosa giusta”.“.

Sergei credeva che suo figlio non fosse pronto per una simile guerra. Secondo lui, questo confronto non ha davvero influenzato Stas. “Questa non è la nostra guerra. Questa non è una guerra di liberazione. Ha completato. Dopo un po’, Stas si rese conto di non avere posto davanti. “Si è rifiutato di combattere e non è facile lì. Ha scritto il suo rifiuto, insieme a molti altri. Questi soldati sono stati spogliati delle loro armi e posti sotto sorveglianza”.

Il padre ha tentato più volte di dirigersi in prima linea per cercare di far rilasciare il figlio. Per raggiungere i suoi obiettivi, si è trasferito in cielo e in terra con leader militari e politici. Dopo diversi mesi, suo figlio è tornato in Russia.

La sua storia è confortante. “Prima lo hanno picchiato. Poi lo hanno portato fuori come se volessero ucciderlo. Era sdraiato sul pavimento e doveva contare fino a 10. No. Lo hanno colpito alla testa con una pistola. Aveva il volto coperto di sangue”.

Fortunatamente, un uomo riuscirà finalmente a far uscire Stas dalla sua disgrazia. “Lo portarono in una stanza e gli dissero: o ci segui o ti ammazziamo. Alla fine qualcuno è venuto a dirgli che avrebbe lavorato alla riserva.

Tornato con la sua famiglia, Sergey ci assicura che questo episodio lo ha avvicinato a suo figlio. “Oggi siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Mi ha ammesso che non avrebbe creduto che il suo paese lo avrebbe trattato in questo modo. La gente qui non capisce quanto siamo in pericolo. Non dal campo dell’opposizione. Ma dalla nostra parteha finito.

La BBC ha anche raccolto la testimonianza della madre di un primo tenente che si è anche rifiutato di combattere. “Mi ha detto che si rifiutava di condurre i suoi uomini a morte certa.Oksana ha spiegato. “Con la sua posizione, si rese conto che la sua squadra non sarebbe sopravvissuta. Hanno mandato mio figlio in un centro di detenzione. Poi ho ricevuto un messaggio che diceva che era scomparso come altri quattro agenti. Non abbiamo sue notizie da cinque mesi. Poi hanno spiegato che l’edificio dove è stato bombardato. Oggi, il suo status ufficiale è che è “scomparso sul lavoro”. Questo non ha senso. Il modo in cui è stato trattato mio figlio non è stato solo illegale, è stato disumano”.

Putin smentisce e conferma che si tratta di “fake news”

Il Cremlino ha già risposto a queste diverse testimonianze. Per Vladimir Putin, tutto è completamente sbagliato. “Non abbiamo campi o prigioni per i soldati russi”.ha spiegato il presidente a dicembre. “Non abbiamo problemi con i soldati che lasciano le postazioni di combattimento. Quando verrai bombardato, chiunque reagirà in quel modo. Ma dopo un certo periodo di adattamento, i nostri ragazzi combattono brillantemente.