Come aprire facilmente le ostriche usando il microonde?

Opzione 1: hai un coltello per ostriche

Meglio ancora, hai anche un guanto protettivo in acciaio. In caso contrario, procurati un canovaccio pulito.

Per prima cosa mettete le vongole sotto l'acqua fredda (non immergetele!) poi sciacquatele e spazzolatele.

Quindi tieni saldamente l'ostrica nella mano non dominante, con la parte sottile – chiamata “serratura” o “cerniera” – rivolta verso la punta delle dita. Se non hai un guanto, bloccalo nella stessa direzione con l'asciugamano.

Inserite la punta del coltello tra i due gusci ed effettuate un movimento rotatorio avanzando lungo la “cerniera”, senza far penetrare la lama per più di due terzi nella vongola. Quando il “blocco” viene rilasciato, le due parti si separano. Rilasciare delicatamente, tagliare il muscolo e rilasciare la membrana. Eliminate la prima acqua non digeribile e lasciatela da parte in un luogo fresco.

Opzioni 2, 3 e 4: non hai un coltello per ostriche

Non preoccuparti, esistono soluzioni semplici per incoraggiare le belle ragazze a rivelarsi.

Nel microonde

Disporre le ostriche in un piatto fondo e coprire con pellicola trasparente compatibile con la cottura a microonde. Mettete la pirofila nel forno per uno o tre minuti (più piccole saranno le vongole, più breve sarà il tempo di “cottura”). Quando le ostriche si saranno aperte, le togliamo dal forno e rifiniamo con un coltello come descritto sopra.

Con vapore

Versare un po' d'acqua in una pentola capiente, quindi adagiare le vongole. Riscaldare. L'evaporazione dell'acqua farà aprire le ostriche. Sono sufficienti uno o due minuti per aprire leggermente le ostriche. Ancora una volta, finisci il processo con un coltello.

In ogni caso fate attenzione a non cuocere troppo le ostriche perché una volta aperte sono buone.

Con aceto bianco

Questo ingrediente magico delle nostre nonne! Riempite d'acqua una ciotola capiente e profonda e aggiungete mezza tazza di aceto bianco (alcune nonne consigliano di utilizzare il bicarbonato, meno odoroso). Immergete le ostriche nel composto e aspettate qualche minuto: si apriranno da sole!

