Incendi in Gironda: tempo abbastanza favorevole

Francia 2

Mercoledì 20 luglio, Thomas cosmico stava vivendo da Landeranella Gironda, per discutere le condizioni meteorologiche per le prossime ore e giorni.

La pioggia è stata vista martedì 19 luglio a Landera (gerundio)Buone notizie sul fronte dei vigili del fuoco. Al momento, invece, non è previsto il rientro nelle prossime ore. “In ogni caso, non basterà a spegnere questi incendiTommaso ricorda cosmicoe dritto Landera. “Nonostante tutto, i vigili del fuoco di 48 ore hanno beneficiato di condizioni leggermente favorevoli, soprattutto con un calo significativo delle temperature. La temperatura è di una ventina di gradi e l’umidità nell’aria aumenta e si fa sentire a terra, perché anche se gli incendi non sono controllati, avanzano molto meno. veloce”E il Spiega il giornalista.



Solo pochi ettari di fumo si sono frantumati nelle ultime ore. “Per la prima volta non c’è stata un’ulteriore evacuazione. L’unico fattore di pericolo che è fermo e sempre è il vento, nemico giurato dei vigili del fuoco che combattono sempre contro le fiamme».conclude il giornalista.