Vespa e fiore di 30 milioni di anni scoperti in ottime condizioni

Si tratta di una scoperta inaspettata: sono state scoperte due nuove specie Intrappolato nell’ambra ! Trovato nello stesso pezzo nella Repubblica Dominicana, la sua età è stata stimata in circa 30 milioni di anni. Il nuovo fiore è stato appena descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Biologia storicamentre la vespa era già stata descritta in uno studio del 2020 sulla rivista Biosi: sistemi biologici. Quest’ultimo, denominato hAmpletonia domenicana Appartiene al gruppo delle vespe encirtidi parassiti Noto per attaccare una vasta gamma diinsettianche tic tac !

D’altra parte, il fiore appartiene alla famiglia delle Euphorbiaceae, che cresce in tutto il mondo, ma la maggior parte di esse si trova ai tropici del continente americano. I fiori fossili dei membri di questa famiglia sono molto rariha affermato George Poinar, Jr., primo autore di entrambi gli studi e ricercatore presso la Oregon State University. Sono riuscito a trovare solo un fossile precedentemente noto, da depositi sedimentari nel Tennessee. »

L’ambra dominicana è particolarmente trasparente

Corrisponde all’ambra resina pietrificata, secreto da antiche conifere milioni di anni fa. Era la parte che è stata ritrovata nelle miniere della Cordigliera settentrionale nella Repubblica Dominicana, nota per contenere alcune antiche resine diAlbero Il più trasparente del mondo. Il fiore in esso è chiamato Bassa Blocinezia Corrisponde al primo fiore del genere Plocinezia Si trova sull’isola di Hispaniola. Di piccole dimensioni e con una gamba lunga, non sono casualmente in compagnia di un calabrone e di un bruco!

“In molti casi, gli organismi non imparentati vengono sepolti insieme nell’ambra per caso.ha detto C. Poinar. Ma ho l’impressione che in questo caso la vespa fosse attratta dal fiore, o per prendere il nettare o per provare a deporre un uovo sulla capsula contenente la larva della mosca. L’uovo di vespa quindi si schiude, entra nel baccello e divora le larve di mosca, permettendo alla vespa di sopravvivere nell’ambiente favorevole creato dalle piante e dai capolini di Plukinetia. »