Gli operatori sanitari della Nuova Caledonia si sono mobilitati per difendere l’offerta sanitaria

I caregiver pubblici e privati ​​della Nuova Caledonia hanno indetto uno sciopero generale il 21 luglio, a causa del deterioramento dell’offerta di assistenza. Con una carenza di professionisti sanitari, i dipendenti gridano al burnout. È sotto stress e ha già conseguenze dirette per la popolazione. Come sulla costa orientale, colpisci duro.

Marguerite Bouigon con Françoise Tromer

•

“Quando vivi sulla costa orientale, non hai lo stesso accesso alle cure che hai a Noumea”. Osservazione di un operatore sanitario davanti alla clinica Poindimié. È qui che il personale e i residenti si sono incontrati da giovedì mattina. Si scopre che tutti sono sul filo del rasoio: ospedale, centri medici sociali, antenna psichiatrica, liberali …

Un cartello davanti al dispensario Poindimié, 21 luglio.

•



© CDF Sociale per la salute

Sono rimasti solo sei medici sulla costa orientale: due che si alternano giorno e notte al pronto soccorso del CHN a Poindimié, uno nel dispensario cittadino che fornisce anche un servizio permanente a Ponérihouen, uno a Hienghène e due medici liberali a Poindimié e Hailu. Non ci sono cure notturne di emergenza nei comuni del nord, non ci sono più vaccinazioni per i bambini e non più monitoraggio della gravidanza per molte donne. Le persone devono percorrere lunghe distanze per ricevere cure.

Questa situazione aumenta il carico di lavoro dei caregiver perché ricevono pazienti da altri comuni, che non sono monitorati a casa e ci vuole molto tempo per raccogliere le informazioni necessarie sui pazienti. A volte, i praticanti sono costretti a rimandare le persone a casa e ad occuparsi solo dei casi più gravi. Qualcuno descrive la pila di file che lo aspetta nel suo ufficio. Tuttavia, tra coloro che si vede obbligato a separare, ci sono sicuramente, ad esempio, i diabetici che devono rinnovare la ricetta. Quando tornano a casa senza cure, possono peggiorare le loro condizioni.

READ Dovremmo preoccuparci dell'"alternativa francese" evidenziata dall'IHU di Didier Raoult? Nel Medipolo di Koutio.

•



© CDF Sociale per la salute

Gli operatori sanitari chiedono inizialmente soluzioni a breve termine per superare grandi difficoltà. E alla lunga, la seconda volta. Questo sciopero generale è stato avviato dall’Unione dei funzionari della sanità sociale del CDF, da nord a sud attraverso le isole e con una mobilitazione davanti alla nuova sede del governo. Anche il funzionario sanitario è intervenuto per incontrare i manifestanti. Anche questa mattina a Kony si è tenuto un incontro con una parte dell’Esecutivo.