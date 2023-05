Perché Aldo Macchione è stato sostituito da Henri Goibet?

Nel seguito “Ma dov’è andata la settima compagnia?”, l’eterno seduttore italiano non spiega più Tassin. Archivi CTR

Insieme alla saga del “Gendarme de Saint-Tropez”, i tre episodi di “The 7th Company” sono tra i più replicati in televisione. È impossibile passare un anno senza che Pithivier, Chaudard e Tassin segnalino la fine delle loro cuffie sul piccolo schermo. Quindi non c’era motivo di scappare, e questa volta RTL non ha aspettato l’inizio dell’estate per disegnare lungometraggi che è, davvero, la garanzia di un buon pubblico a basso costo.



Ma per molti fan della trilogia rimane un grande mistero: perché Aldo Maccione, che interpretava Tassin nel primo film, è stato sostituito nei due successivi da Henri Guybet? A quel tempo, il futuro interprete di “Prettier Than Me, You Die” non era la star di base delle commedie francesi che sarebbe diventato negli anni ’80. Ma ha catturato l’attenzione di molti cineasti, a cominciare da Claude Lelouch che lo ha sedotto con la sua famosa andatura arcuata che poi è diventata il suo marchio di fabbrica, che gli ha regalato il suo primo ruolo cinematografico in “Le voyou” nel 1970 e lo ha assunto due anni dopo in “L ‘l’avventura è avventura”. . In questo periodo è stato anche scelto per interpretare Tassin in “Ma dove è andata la settima compagnia?”.

Tuttavia, le riprese non sono andate bene tra l’attore e regista Robert Lamoureux, che lo ha criticato per la sua mancanza di rigore e per aver preso la sua parte alla leggera. A questo si aggiunge il comportamento del cantante. Per Lamoureux, Aldo non aveva una testa particolarmente grande, “ma era come un bambinone, con tutti i capricci, la rabbia che comporta, sono il più bello, sono il più forte”. Maccione, inoltre, non va d’accordo con gli altri attori, a cominciare da Jean Lefebvre, che è dedito al gioco d’azzardo e al bere e arriva spesso in ritardo sul set. Ciò che infastidiva ancora di più Aldo era che il traduttore di Pithiever non aveva diritto al suo stesso compenso dal regista. Il doppio standard lo faceva infuriare al limite. L’attore italiano è arrivato persino a lasciare il set un giorno per chiamare il produttore e dirgli che era infelice.

Grandi affari di denaro

La faccenda poteva finire lì. La settima compagnia, tuttavia, sarà un successo e un sequel è in lavorazione. Robert Lamoureux inizialmente suggerirebbe ad Aldo Maccione di arruolarsi nuovamente, ma quella persona alzerebbe la posta e chiederebbe un aumento. impossibile. Così da Aldo, lasciò il posto a Henri Gibbet, della banda del Café de la Gare, che iniziò a farsi conoscere da quando interpretò l’autista ebreo Louis de Funes in Le avventure di Rabbi Jacob. Inoltre, era già in buoni rapporti con Jean Lefevre, con il quale aveva appena pubblicato “Pas de problem”.

Così Henri Guybet sarebbe diventato uno dei ruoli secondari più popolari nelle commedie francesi degli anni ’70. Ma che si tratti di lui o di Aldo Maccione, le loro carriere si sono esaurite dalla fine degli anni ’80, ed entrambi sono ancora vivissimi. Mostra anche più o meno la stessa età: 86 e 87 anni. Come ciò che salva le risate!

