Un cantante turco è stato picchiato a morte dopo essersi rifiutato di cantare una canzone dopo aver lasciato una discoteca

La cantante turca Onur Şener, 45 anni, è stata picchiata a morte da tre uomini la scorsa notte dopo essersi esibita in una discoteca della capitale turca, Ankara. Onur Şener è stato ucciso perché si era rifiutato di cantare una canzone richiesta dal pubblico.

Tre persone hanno chiesto al cantante turco di suonare una canzone durante il suo concerto. Onur Sener ha poi iniziato la canzone con una versione karaoke ma il trio non li ha accontentati, secondo i nostri colleghi di HLN. Secondo il quotidiano turco Hurriyet, l’artista ha chiesto loro di non interferire nel suo lavoro.

Poi è scoppiata una discussione ei tre uomini sono stati espulsi dal locale notturno. Il gruppo aspetterà fuori, munito di bottiglie rotte, finché il cantante non avrà terminato il suo concerto. Quando Honor Sener esce, viene immediatamente colpito alla testa, al collo e al viso. È stato portato in ospedale dopo essere stato gravemente ferito, ma i servizi di emergenza non hanno potuto fare nulla.

Le telecamere di sicurezza sono rotte

Poi la polizia ha arrestato i tre sospetti. Sono impiegati del governo Elker K. e Alì c. E l’ingegnere elettrico Semih Ali e Semih affermano alla polizia, secondo i media turchi, che İlkir ha ucciso il cantante e che hanno cercato di ucciderli per separarsi. Da parte sua, Elker afferma di non sapere chi ha ucciso l’artista. Le indagini hanno mostrato che anche le telecamere di sicurezza intorno al club erano rotte.

Şener si è esibito molto in Turchia ed è diventato famoso dalla sua partecipazione al concorso per talenti musicali televisivi “O Ses Türkiye” nel 2013. Ha lasciato un figlio e una moglie. Lunedì è stato sepolto.