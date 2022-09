In tutta trasparenza, Virginie Evira si riunisce alla sfilata di Saint Laurent

popolo e re

È uno dei nostri più grandi orgoglio belga.

Virginie Evira è diventata un’attrice onnipresente nella vasta scena cinematografica francese. Di recente, ha illuminato il tappeto rosso di Toronto per la presentazione di Revoir Paris in cui interpreta il ruolo principale. L’altro film uscito in parallelo ha fatto scalpore? Figli degli altri, in cui interpreta Rachel, 40 anni, una matrigna che si lega sempre più al figlio del suo compagno Ali e della sua ex moglie, con un altro figlio.

Questa settimana, e in particolare questo martedì 27 settembre 2022, è stata la sua apparizione alla settimana della moda di Parigi a far parlare particolarmente le persone. L’attrice aveva partecipato alla collezione Primavera/Estate 2023 di Maison Saint Laurent. La location scelta per questo evento straordinario? I Giardini del Trocadero, dove le modelle sono riuscite a passeggiare intorno alla mitica fontana, sullo sfondo, non sono altro che la Torre Eiffel. Oltre alle star, possiamo citare tra gli ospiti Kate Moss, Hailey Bieber o Carla Bruni. Tutti avevano ovviamente 31 anni, specialmente il collega Niels Schneider che indossava una tuta di pizzo nero, con una leggera scollatura. Completato con una giacca con collo a rever in raso, spalline (firma Saint Laurent) e stivali neri. Ha lasciato i suoi capelli sciolti per un effetto naturale. Insomma, una novità impeccabile per una delle attrici più famose del cinema.